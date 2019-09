Titolo originale: The Big Trip

Regia: Natalya Lopato

Genere: Animazione, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 10 ottobre 2019

"A spasso col panda" è un film d'animazione diretto da Natalya Lopato, su sceneggiatura di Billy Frolick, già sceneggiatore di "Madagascar". Questo road movie per piccini segue le vicende di cinque scapestrati animali, intenti a riportare a casa un cucciolo di panda che una cicogna sbadata ha sbagliato a consegnare.

A spasso col panda: un viaggio attraverso il cuore della Cina

Mic-Mic è un orso brontolone che ama la tranquillità, costantemente disturbata da Oscar, una lepre combina guai. Tra i due non c’è di certo un rapporto felice, ma l’inaspettato arrivo di un cucciolo di panda nella loro foresta li spinge a cimentarsi in un lungo viaggio attraverso la Cina.

Una cicogna distratta ha infatti consegnato il cucciolo nel posto sbagliato, così Mic-Mic e Oscar decidono di partire per la Terra dei Panda per riportare il piccolo dalla sua famiglia. Durante il viaggio i due avventurieri faranno la conoscenza di tre simpatici personaggi: un lupo fifone, un pellicano logorroico e vanitoso e una tigre dolce e innamorata, che li accompagneranno durante il rocambolesco cammino che li aspetta. Paesaggi incredibili come deserti mozzafiato e la Grande Muraglia Cinese saranno lo sfondo di un’esperienza indimenticabile, che porterà i protagonisti a prendere coscienza di se stessi e della forza che si cela nella diversità.

A spasso col panda: una divertente storia d’animazione

Dopo il successo mondiale di "Madagascar", Billy Frolick scrive un’altra esilarante avventura incentrata sulla disavventure di un gruppo di animali pasticcioni. Il film segna invece l’esordio alla regia di Natalya Lopato.

"A spasso col panda" è distribuito nelle sale italiane da M2 Pictures.