Box office USA: una conferma per “It – Capitolo 2”

(Box office USA: incassi 13 – 15 settembre 2019) Anche questa settimana in vetta al box office statunitense si conferma la pellicola “It – Capitolo 2”. Secondo posto invece per “Hustlers” seguito da “Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen”.

Box office USA: il terrore domina ancora

La pellicola di Andrés Muschietti, “It – Capitolo 2”, si conferma anche questa settimana al primo posto degli incassi nelle sale statunitense. Il secondo capitolo sul pagliaccio assassino di Derry ottiene 40.735.000 di dollari arrivando a 153.804.000 di dollari complessivi.

Secondo posto per “Hustlers” scritto e diretto da Lorene Scafaria e interpretato da Jennifer Lopez nelle vesti di una stripper. Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, il film totalizza nel suo primo weekend nelle sale americane 33.230.00 di dollari, registrando 2,5 milioni di dollari solo nel giorno dell’anteprima.

Per la quarta settimana consecutiva si ritrova sul podio l’action movie con protagonista Gerard Butler e Morgan Freeman “Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen”. Il film diretto da Ric Roman Waugh raggiunge complessivamente i 60.380.000 dollari, guadagnando questa settimana 4.400.000 dollari.

Sotto il podio si conferma la pellicola prodotta da Seth Rogen e Evan Goldberg “Good Boys – Quei Cattivi Ragazzi” con un incasso di 4.260.000 di dollari, arrivando a 73.320.000 dollari complessivi.

Quinto posto per il remake targato Disney e diretto da Jon Favreau “Il Re Leone” che dopo nove settimane in classifica totalizza altri 3.555.000 di dollari arrivando complessivamente a 533.993.00 dollari.

Box office USA: le altre posizioni

Sesto posto confermato come la scorsa settimana per il film “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” di David Leitch. Il film con Dwayne Johnson e Jason Statham questa settimana guadagna 2.270.000 di dollari conquistando complessivamente 168.320.000 di dollari. Dalla quinta alla settima posizione scende il film di Alex Kendrick “Overcomer” guadagnando 2.735.000 dollari (28.988.000 dollari totali).

Alla sua prima settimana di programmazione “Il cardellino” di John Crowley si piazza all’ottavo posto in classifica. Il film con Ansel Elgort, Jeffrey Wright e Nicole Kidman distribuito su 2542 sale totalizza 2.640.000 dollari.

Al nono posto troviamo invece “The Peanut Butter Falcon” che alla sua sesta settimana di programmazione ottiene 1.921.000 dollari raggiungendo i 15.044.000 di dollari complessivi.

Chiude la classifica anche questa settimana “Dora e la città perduta” realizzando 1.850.000 dollari (56.744.000 dollari totali).

15/09/2019

Tomas Barile