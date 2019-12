Il cardellino - Recensione: una trasposizione solida e vibrante

L’impresa di rappresentare sul grande schermo un romanzo vincitore del Premio Pulitzer deve apparire tanto titanica quanto delicata, ma per il regista John Crowley si è trattato di una prova di riuscito virtuosismo. Come spesso accade nei film tratti da opere scritte, a volte è facile intravedere ciò che è andato perso durante il processo di trasposizione, ma “Il cardellino” si libra alto nonostante queste limitazioni.

Sin dall’inizio il film è caratterizzato da un’attenzione ai colori e alle atmosfere che permette all’osservatore non solo di immedesimarsi meglio nello stato emotivo del giovane protagonista, Theo, ma anche di seguire i cambi di scena più bruschi con facilità. La trama infatti sembra seguire un ritmo quasi sincopato, adattandosi ai ricordi confusi di Theo, ai suoi flashback causati dal trauma, al battito irregolare della sua stessa giovinezza.

Il cardellino: l’originalità dell’empatia

Sarebbe molto semplice trattare la vita di Theo Decker come una parabola discendente dalla morte della madre, concludendo il tutto con un finale drammatico senza possibilità di redenzione alcuna, ma una storia del genere non è ciò che interessa alla pellicola. Nessun errore di Theo viene trattato come un punto di non ritorno, neanche l’onta di aver rubato il dipinto che dà il nome al romanzo e al film in seguito all’attacco terroristico al Metropolitan Museum.

“Il cardellino” sceglie di trattare temi brucianti con empatia, senza cadere in una leggerezza priva di conseguenze narrative, ma allo stesso tempo celebrando la fragilità umana con un affetto raro all’interno del proprio genere. Nessun personaggio viene ridotto a ingranaggio narrativo, nessun dramma interiore passa inosservato.

In questo è fondamentale un cast d’elite. Gli interpreti sembrano calzare i propri ruoli alla perfezione, grazie anche all’aiuto di un’ottima sceneggiatura attenta ai silenzi e alle sfumature, e Nicole Kidman dà ancora una volta prova di grande talento nei panni della Signora Barbour.

Il cardellino: un film che brilla di luce propria

Una delle cose che sorprende di più all’interno del film è la giustapposizione tra questo inno alla vita e l’amore per gli oggetti inanimati. Se da una parte i personaggi sembrano bucare lo schermo con il loro bisogno di essere compresi, dall’altro è vero che Theo è costantemente affascinato da qualsiasi cosa sia antica.

Hobie, l’antiquario che per lui è come un secondo padre, gli insegna fin da piccolo come tutte le cose passate di mano in mano per secoli abbiano assorbito la vita stessa di chi le ha usate, acquisendo una dignità speciale. Theo stesso definisce “Il cardellino” un oggetto fatto di luce che lui ha tenuto in gabbia per troppo tempo, spezzando il miracoloso percorso del dipinto stesso.

In questo modo l’uccellino diventa metafora di un ragazzo a cui hanno tarpato le ali, sintetizzando così la tensione tra la caducità dell’esistenza e l’eternità dell’arte.

Gaia Sicolo