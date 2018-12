Box office Usa: “Ralph Spacca Internet” sempre in testa

(Box office USA: incassi 7 – 9 Dicembre 2018) Nulla di nuovo per le prime tre posizioni del box office USA che vedono “Ralph Spacca Internet – Ralph Spaccatutto” sempre alla guida, seguito da “Il Grinch” e da “Creed II“.

Box office USA: l’animazione che ‘spacca’!

Un week end senza novità per quel che concerne gli incassi cinematografici delle sale americane che riconfermano per la terza settimana consecutiva “Ralph Spacca Internet – Ralphspaccatutto” campione d’incassi con 16.141.000 dollari per un totale di 140.859.000 dollari (258 milioni di dollari in tutto il mondo). Una classifica che si ripropone identica a quella della scorsa settimana per le prime sei posizioni e che non lascia spazio a nessuna new entry, considerato anche che ancora non sono usciti i grandi film natalizi.

Sempre animazione per la seconda posizione, occupata da “Il Grinch” con 15.180.000 dollari (per un bottino totale di 223.460.000 dollari, guadagnati in 5 settimane e 322.3 milioni di dollari nel mondo), mentre al terzo posto rimane ben piazzato “Creed II”, che porta a casa 10.323.000 dollari e 96.472.000 dollari totali.

Anche per le posizioni centrali si ripete la stessa identica classifica dello scorso week end con “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald” al quarto posto con 6.805.000 dollari e 145.208.000 dollari totali (544 milioni è l’incasso mondiale); “Bohemian Rhapsody” al quinto con 6.000.000 tondi tondi e 173.569.000 dollari complessivi dopo sei settimane (596 milioni nel mondo); e “Instant Family“, al sesto con 5.600.000 dollari e 54.161.000 dollari ottenuti in quattro settimane.

Box office Usa: Green Book alla guida delle ultime posizioni

Buoni risultati per “Green Book” – con uno straordinario Viggo Mortensen e un altrettanto bravo Mahershala Ali – che dopo quattro week end sale dalla decima alla settima posizione con 3.940.000 dollari e 19.980.000 dollari complessivi, mentre “Robin Hood – L’origine della leggenda” rimane stabile all’ottavo posto con 3.585.000 dollari e 27.289.000 dollari totali.

Passa dal settimo al nono posto con 3.175.000 dollari e 11.493.000 “L’esorcismo di Hannah Grace“, seguito da “Widows” che perde una posizione e chiude la top ten con 3.100.000 dollari e 38.156.000 dollari complessivi.

10/12/2018