Titolo originale: The Possession of Hannah Grace.

Regia: Diederik Van Rooijen

Cast: Stana Katic, Shay Mitchell, Grey Damon, Louis Herthum, James A. Watson Jr., J.P. Valenti, Lexie Roth,

Kirby Johnson, Larry Eudene, Arthur Hiou

Genere: Horror, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Usa, 2018

Distribuzione: Warner Bros

Data di uscita: 31 gennaio 2019

"L'esorcismo di Hannah Grace" è un horror diretto dal cineasta Diederik Van Rooijen . La pellicola con protagoniste le attrici Stana Katic e Shay Mitchell, segue le terrificanti vicende di una donna che deve affrontare i demoni che si sono posseduti di alcuni cadaveri di un obitori.

L'esorcismo di Hannah Grace: un terrificante horror girato in un obitorio

Un esorcismo difficile si conclude con la morte violenta di una giovane donna. Alcuni mesi dopo, Megan Reed (Shay Mitchell) una bella e giovane donna mentre sta lavorando durante un turno di notte in obitorio, giunge un cadavere sfigurato di cui la donne deve farsi carico. Da sola, mentre cammina nei corridoi del seminterrato, Megan si trova ad affrontare visioni terrificanti che la spaventano tantissimo; la ragazza presa dal panico inizia a sospettare che il corpo che sta trasportando possa essere posseduto da una spietata forza demoniaca.

L'esorcismo di Hannah Grace: il cast e la regia

Protagoniste dell'inquietante horror "L'esorcismo di Hannah Grace" sono le attrici, Stana Katic, meglio nota con il nome di detective Kate Beckett nella popolare serie televisiva "Castle" e Shay Mitchell attrice e modella canadese, è nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Emily Fields interpretato nella pluriprimatista serie TV "Pretty Little Liars".

Diederik Van Rooijen è il regista del film "L'esorcismo di Hannah Grace", il cineasta è meglio noto al mondo dello spettacolo per le sue opere in ambito televisivo, tra i suoi lavori di maggiore successo ricordiamo la serie tv andata in onda dal 2005 al 2008 "Keyzer & De Boer Advocaten", mentre nel 2003 ha diretto il film per ragazzi "Zulaika" con il quale ha ricevuto anche importanti premi.