“Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald” – Recensione: che la sfida abbia inizio!

Tutti i fan del mondo magico creato dalla Rowling hanno immaginato prima o poi Silente da giovane e il suo scontro con Grindelwald, e poter vedere finalmente questa storia sul grande schermo è un’emozione incredibile; inevitabilmente è allo stesso tempo tutto ciò che abbiamo sempre immaginato e non lo è affatto.

E’ accertata ormai la capacità della Rowling di sorprendere, di non essere mai prevedibile nella stesura della trama né nel delineare la personalità dei suoi personaggi. “Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald” è ancora volta una storia ricca di emozioni, che tiene incollati alla sedia dal primo all’ultimo minuto.

Si può forse dire che questo sia il primo vero capitolo della saga, e che “Animali Fantastici e dove trovarli” fosse più una sorta di prequel, perché è qui che inizia davvero lo scontro tra Silente e Grindelwald; nonostante sia Newt Scamander il protagonista della seria, infatti, tutto ruota intorno a questi due potentissimi maghi e al loro rapporto, di cui finora è stato dato solo un assaggio, uno spiraglio che lascia intendere che presto conosceremo molto di più del loro travagliato passato.

I fan si erano lamentati per l’annuncio che Silente non sarebbe stato reso esplicitamente gay come dichiarato dalla Rowling, ma il film lascia intuire e sottintendere, con allusioni molto catartiche e una grandissima recitazione da parte di Jude Law.

Uno dei punti cardine che permette alla pellicola di funzionare, infatti, è l’inaspettatamente azzeccata scelta di casting per Silente e Grindelwald; Jude Law è semplicemente perfetto per il ruolo e si fa amare dalla prima inquadratura, mentre Johnny Depp sembra incredibilmente essere tornato ai fasti di un tempo, scrollandosi (finalmente) di dosso il personaggio di Jack Sparrow, da cui pareva non riuscire più ad uscire. Performance eccezionali quelle di tutto il cast maschile, mentre quello femminile zoppica e fatica a tenergli dietro: Katherine Waterson (Tina) si conferma imbalsamata, mentre la new entry Zoe Kravitz ci delizia con le sue uniche due espressioni, costanti in ogni inquadratura; sguardo basso che sale, sguardo alto che scende, bocca semiaperta, lacrima tremolante fissa nell’occhio. Il personaggio in assoluto con cui si fa più fatica ad empatizzare, ed è un peccato essendo piuttosto rilevante all’interno della trama.

“Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald”: creature sempre più fantastiche!

Il film non si dimentica di rendere onore al proprio titolo e al proprio prequel e ci regala un paio di creature indiscutibilmente splendide, con effetti visivi che hanno ormai raggiunto un livello eccezionale e sono sicuramente tra i migliori che abbiamo visto quest’anno.

Scene d’azione e scenografie mozzafiato, in questa saga c’è indubbiamente quella cura che nella serie di Harry Potter si è purtroppo persa sempre più nel corso degli anni, tanto che è facile trovare un fan scontento degli ultimi film di Harry Potter e difficile trovarne uno a cui non piacciano queste nuove avventure magiche.

Anche perché, diciamocelo, come si può non amare Newt Scamander??

Menzione d'onore anche per il personaggio di Nicolas Flamel, assolutamente splendido.

In conclusione, questa nuova pellicola regala scintille e ne promette molte altre ancora nei film a venire. E speriamo che la Rowling continui a non deluderci mai.

Valeria Brunori