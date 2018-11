Widows – Eredità criminale – Recensione: donne ad un bivio in un thriller d’autore

Steve McQueen traspone sul grande schermo l’omonima serie britannica di Lynda La Plante, che l’aveva colpito profondamente alla sua prima visione, a soli tredici anni, per quel suo sguardo profondo rivolto alla condizione sociale delle protagoniste, giudicate solo per la loro apparenza, lo stesso sguardo che nella vita il regista ha visto posarsi anche su se stesso. Questa particolare comunanza ha portato il cineasta premio Oscar ("12 anni schiavo") a creare assieme a Gillian Flinn l’adattamento cinematografico di "Widows - Eredità criminale": è la storia di quattro donne rimaste vedove, di mariti non proprio integerrimi, e di come affrontano la perdita ed i guai che ne conseguono.

Widows – Eredità criminale: un thriller multi sfaccettato che affronta temi di sostanza

La sceneggiatura sposta la location dalla Londra dei primi anni ottanta alla Chicago dei nostri giorni, permettendo a McQueen di attualizzare ed ampliare i messaggi trattati, partendo sempre dal vissuto delle protagoniste. Vissuto che si percepisce dai brandelli di vita che vengono sparsi con attenzione lungo il tracciato narrativo principale, dando modo allo spettatore di conoscerle meglio, mostrandone poi la forzata evoluzione durante le vicende: chi si ferma è perduto!

"Widows - Eredità criminale" non è strutturato come un thriller tradizionale, all'adrenalina, soprattutto nella prima parte, viene preferita la riflessione. Con movimenti di macchina di rara eleganza veniamo avvicinati ai diversi mondi cui appartengono queste donne, e questo porta l’intreccio ad arricchirsi di tematiche complesse.

McQueen parla di politica, di malaffare, di religione, della condizione femminile in una Chicago che ben rappresenta ogni dove, universalizzando il messaggio che vuole trasmettere. Quello che affiora dal girato è un mondo spietato dove chi non ha la tempra per galleggiare soccombe, un mondo senza alternative in cui a latitare è il bene. Il dolore, il lutto, la difficoltà a farsi strada quando tutto è già disegnato da altri lasciano poco spazio alla speranza.

Widows – Eredità criminale: attrici di rango a dare voce alle protagoniste

Indubbiamente è quello di Viola Davis il ruolo più corposo, è lei il motore di "Widows - Eredità criminale", la sua determinazione, la sofferenza che si porta dentro, danno spessore alla sua Veronica, che la vita ha portato ad un bivio difficile da affrontare. Accanto a lei Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki e Cynthia Erivo, che interpretano egregiamente figure femminili ben delineate in fase di scrittura, Liam Neeson e Colin Farrel, che prestano il volto ad individui che non fanno fare proprio un figurone al genere maschile.

"Widows - Eredità criminale" è un thriller singolare, cui manca il piglio adrenalinico cui siamo abituati in questi film di genere, e questo appesantisce un po’ la prima parte della narrazione, cui fa da contraltare una seconda parte più dinamica, in cui al centro abbiamo "il colpo" risolutivo. Di grande impatto la fotografia di Sean Bobbitt, l’alternanza di sequenze buie ad altre in cui è la luce abbagliante a farla da padrone degnano il ritmo del girato.

La bellezza del film del poliedrico regista, sta nell’essere riuscito a coniugare movimenti di macchina da presa di gran classe con un tessuto narrativo che riesce a fondere alla struttura del thriller una denuncia aperta della corruzione e della brama di potere che regolano le nostre società. Funzionale a questo la figura di Tom Mulligan, interpretata dall’inossidabile Robert Duvall, specchio della politica che era e che è. L’unica figura maschile fuori dal coro è quella di Bash O'Reilly, cui presta cuore e volto Garret Dillahunt, già nel cast di "12 anni schiavo".

Questo non è un film dalle sparatorie interminabili e dalle corse mozzafiato, ma un film di genere che ha saputo fare un salto di qualità, una pellicola che rimane dentro, anche quando in sala si riaccendono le luci.

Maria Grazia Bosu