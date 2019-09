Box office USA: “It – Capitolo 2” vince su tutti

(Box office USA: incassi 6 – 8 settembre 2019) Grande esordio per “It – Capitolo 2” che conquista la vetta del box office USA, spodestando “Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen” sceso al secondo posto. Terza classificata la commedia di Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky “Good Boys – Quei Cattivi Ragazzi“.

Al botteghino USA domina la paura

Ottimi risultati per “It – Capitolo 2” che conquista la prima posizione del box office con 91.000.000 di dollari, registrando una media per sala di $ 19.912 (4.570 gli schermi totali negli States). Il film di Andy Muschietti – che riporta sul grande schermo le disavventure dei “perdenti”, ma ben ventisette anni dopo, quando devono nuovamente vedersela con il clown Pennywise, risvegliatosi dal letargo per cibarsi ancora una volta dei cittadini di Derry – ha ottenuto un risultato minore rispetto a quello del primo capitolo che nel 2017 guadagnò 123 milioni, ma è secondo al suo predecessore sia come miglior debutto di sempre per un horror che come miglior esordio nel mese di settembre.

A livello mondiale la pellicola ha ottenuto ben 185 milioni, posizionandosi in vetta anche in Italia.

Medaglia d’argento per “Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen” con Gerard Butler, Morgan Freeman e Nick Nolte. L’action, diretto dall’ex stuntman Ric Roman Waugh, dopo tre week end raggiunge la cifra di 53.460.501 dollari di cui 6 guadagnati nel fine settimana.

Una posizione in meno anche per “Good Boys – Quei Cattivi Ragazzi”, commedia prodotta da Seth Rogen con l’inseparabile Evan Goldberg, che si deve accontentare del terzo gradino del podio con 5.390.000 dollari e 66.849.700 dollari complessivi, lasciando dietro di sè “Il re leone” di Jon Favreau che al quarto posto, dopo ben otto week end, racimola 4.193.000 dollari per raggiungere 529.106.439 dollari complessivi.

Chiude la prima cinquina del box office USA con 3.750.000 dollari e 24.706.163 dollari totali il drammatico “Overcomer” di Alex Kendrick.

Box office USA: nessuna novità per la seconda cinquina

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” di David Leitch passa dal quarto al sesto posto con 3.720.000 e ben 164.252.145 dollari totali, mentre l’avventuroso “The Peanut Butter Falcon” con Shia LaBeouf e Dakota Johnson è settimo con 2.276.430 dollari e un totale di 12.282.689 dollari.

Una posizione in meno per l’horror “Scary Stories To Tell in the Dark” che, dopo cinque fine settimana, è ottavo con 2.275.000 dollari (62.100.734 dollari totali).

La black comedy “Finché morte non ci separi” scende invece dal sesto al nono posto con 2.229.000 dollari e 25.630.688 dollari complessivi.

Chiude la top ten della classifica americana “Dora e la città perduta” che, in decima posizione, realizza 2.170.000 dollari e 54.159.150 dollari totali.

Andrea Racca

09/09/2019