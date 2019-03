Box Office USA: debutto record da 70 milioni per “Noi” di Jordan Peele

(Box Office USA incassi 22-24 marzo 2019) Vince il weekend “Noi”, il nuovo horror del regista di “Get Out – Scappa” che supera “Captain Marvel” e il film d’animazione “Wonder Park”

Box Office USA: Un weekend da brivido

L’attesa era tanta, e il botteghino lo conferma regalandogli il miglior esordio di sempre per un film horror originale. “Noi“, il nuovo film di Jordan Peele con Lupita Nyong’o si aggiudica il primo posto della classifica incassi con 70.025.000 dollari.

Doppiata sulla breve distanza “Captain Marvel” che con i suoi 35.021.000 dollari al terzo weekend nelle sale si ferma al secondo posto con un guadagno complessivo di 321.498.835 dollari. Chiude il podio “Wonder Park“, simpatico film d’animazione per i più piccoli targato Paramount, che con 9.000.000 di dollari al suo secondo fine settimana in sala raggiunge quota 29.477.304 di dollari e si ferma in terza posizione.

Al quarto posto troviamo “Ad un metro da te” , la triste e romantica storia di due ragazzi e del loro incontro in ospedale, che grazie anche alla fama in patria di Haley Lu Richardson e Cole Sprouse, arriva a guadagnare 26.461.064 dollari complessivamente, di cui ben 8.750.000 nel weekend appena passato. Sicuramente da considerarsi un successo, visto il budget di produzione di soli 7 milioni di dollari.

All’ultimo posto della Top 5 “Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto” alla sua quinta settimana in sala chiude il weekend con 6.533.000 dollari ed un incasso totale di 145.752.630 dollari.

Box Office USA: poche novità e qualche conferma

La classifica prosegue statica, al sesto posto “A Madea Family Funeral” guadagna altri 4,5 milioni di dollari per un incasso complessivo di 65.881.232 dollari. Interessante il caso di “Gloria Bell” che rispetto ai 364,515 mila dollari dello scorso weekend ne guadagna ben 1.802.500, raggiungendo un complessivo di 2.498.485 dollari alla sua terza settimana dall’uscita e guadagnando il settimo posto.

Chiudono la classifica “No Manches Frida 2“, che con un guadagno di 1.780.000 dollari supera la quota dei sei milioni e mezzo di incasso complessivo (6.626.279 per la precisione) aggiudicandosi così l’ottava posizione, “The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura” ampiamente superata quota 10o milioni di incasso complessivo (103,328,550) guadagna un ulteriore 1.125.000 dollari e chiude al nono posto a sette settimane dall’uscita nelle sale e “Alita-Angelo della battaglia“. Il film prodotto da James Cameron guadagna un ulteriore 1.015.000 dollari, portando il suo incasso totale a 83.748.050 e chiudendo cosi al decimo posto dopo sei settimane di permanenza sugli schermi.

Ora tutta l’attenzione di tutti è sul “Dumbo” di Tim Burton, che atterrerà nelle sale la prossima settimana. Quanto alto riuscirà a volare?