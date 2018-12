Titolo originale: Us

Regia: Jordan Peele

Cast: Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss, Winston Duke, Anna Diop, Yahya Abdul-Mateen II, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Kara Hayward, Noelle Sheldon

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 28 marzo 2019

Dopo il successo di "Scappa - Get Out" (2016) Jordan Peele, oltre ad essere sceneggiatore e produttore, si cimenta in un impegno registico con uno dei film più attesi del 2019, un incubo dalle tinte inquietanti, l'horror "Noi".

Nel cast del film, anche stavolta composto da alcuni interpreti afroamericani, troviamo Lupita Nyong'o e Winston Duke ("Black Panter") Elisabeth Moss, Tim Heidecker e Duke Nicholson tra gli

altri.

Siamo noi il nostro peggior nemico

Ambientato sulla costa della Carolina del Nord, "Noi" narra di un'allegra famiglia afroamericana in vacanza in una vecchia casa di proprietà. Come incipit delle visioni di Peele partiamo sempre, come nel precedente successo, da una serena cornice comune che crea un clima disteso, ma che improvvisamente viene interrotta da un elemento minaccioso e inaspettato.

In questo caso Adelaide, (Lupita Nypong'o) moglie di Gabe (Winston Duke) e madre di famiglia, è vittima di un trauma giovanile inspiegabile e irrisolto, che la porta, in un crescendo di paranoie, alla netta sensazione di un pericolo imminente per i suoi cari che si manifesta una sera, al calare delle tenebre. In fondo al vialetto della sua casa appaiono misteriosi e inquietanti avversari: quattro persone vestite di rosso che si tengono per mano, esteticamente identiche ai rispettivi componenti del nucleo familiare, terrificanti e psicopatici doppelganger.

Noi: incubo inarrestabile, una nuova mitologia di mostri

"Noi" è un thriller ad hoc, condito da una buona dose di ironia, una visione sconcertante destinata a disturbare lo spettatore con una crescente pressione psicologica, indirizzata, secondo le parole del regista, alla "creazione di una nuova mitologia... qualcosa che lasci il segno nel genere horror, ma continui a rappresentare il mio amore per film che sono contorti, ma anche divertenti".

Il film viene distribuito nelle sale da Universal insieme alla Monkeypaw Productions.