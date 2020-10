Box Office Italia: “Sul più bello” conquista il primo posto

(Box Office Italia 23-25 Ottobre 2020) “Sul più bello” conquista il primo posto del box office italiano seguito da “Greenland” e “I predatori”.

“Sul più bello” conquista il podio

La commedia “Sul più bello” di Alice Filippi ha vinto l’ultimo weekend vista la chiusura dei cinema a causa della pandemia Covid-19, classificandosi al primo posto.

Il film distribuito da Eagle Pictures in 452 sale ha incassato 298.806 euro per un bottino complessivo di 327.743 euro.

Al secondo posto dopo tre settimane dal suo debutto troviamo il disaster movie “Greenland” con Gerard Butler.

“Greenland” film di Ric Roman Waugh, distribuito da Lucky Red, in questo ultimo weekend ha ottenuto un incasso di 165.378 euro per un totale di 1.485.369 euro in 300 sale.

Il terzo classificato è la new entry “I predatori” di Pietro Castellitto.

Il film presentato alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti, ha incassato nel suo primo ed ultimo weekend 158.894 euro.

Gli altri classificati della top-ten del Box Office Italia

“La vita straordinaria di David Copperfield” scende al quarto posto rispetto alla classifica della scorso settimana.

Nel weekend il film ha incassato 127.818 euro per un bottino totale di 359.117 euro.

Per la seconda settimana consecutiva troviamo nella classifica “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina che scende dal secondo al quinto posto con un totale di 371.627 euro.

Un’altra new entry del weenkend è ” Palm Springs- Vivi come se non ci fosse un domani” distribuita da I Wonder Pictures in 265 sale e ha incassato 95.871 euro, classificandosi così al sesto posto.

Seguono rispettivamente al sesto e ottavo posto, il film d’animazione “Trash- la leggenda della piramide magica” distribuito da Notorious in 324 sale per un totale di 239.609 euro e il film documentario ” Mi chiamo Francesco Totti” con 62.859 euro, arrivando così ad un guadagno totale di 658.928 euro.

Scende al nono posto ” Un divano a Tunisi” con un incasso di 452.052 euro totali.

L’ultimo della top-ten è “Cosa sarà“, new entry di Francesco Bruni distribuito da Vision distribution in 297 sale.

Il film ha incassato 61.229 euro.

Erika Zagari

26/10/2020