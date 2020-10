Regia: Francesco Bruni

Cast: Kim rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebbroni

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 24 ottobre 2020

Presentato come film di chiusura al Festa del Cinema di Roma 2020, “Cosa sarà”, diretto da Francesco Bruni, è incentrato sulla vita poco soddisfacente di un uomo, interpretato da Kim Rossi Stuart.

Cosa sarà: trama

Protagonista di “Cosa sarà” è Kim Rossi Stuart, che interpreta Bruno Salvati. L’uomo sta attraversando una fase difficile della sua vita, sia dal punto di vista professionale che da quello personale.

Il lavoro non va: egli fa il regista ma i suoi film non sono mai riusciti ad ottenere successo e ora il produttore fatica a metter su un nuovo progetto.

A casa non si respira un’aria migliore: Bruno si è da poco separato dalla moglie Anna, che sembra già avere un nuovo uomo.

I figli, Adele e Tito, hanno rispettivamente 20 e 17: Bruno non riesce a essere per loro il padre che vorrebbe. Non comprende la loro età particolare e non sempre sa relazionarsi nel modo giusto con la loro.

In questo scenario già buio, arriva un altro brutto colpo per Bruno: egli scopre di avere una forma di leucemia.

Il percorso verso la guarigione, nel quale è accompagnato passo passo da una competente ematologa, sarà lungo e tortuoso. Bruno teme sempre più di non farcela.

Per prima cosa, è necessario trovare un donatore di cellule staminali compatibili e i primi tentativi non avranno un buon esito.

Una svolta arriverà dal padre di Bruno, Umberto: quest’ultimo gli rivelerà uno sconvolgente segreto sul suo passato, dal quale Bruno riceverà una nuova speranza.

Bruno e la famiglia intraprenderanno un viaggio al fine di trovare chi possa esser loro di aiuto.

Nell’inatteso percorso di rinascita, i rapporti dei personaggi cambieranno e Bruno, in particolare, uscirà dal suo ego e imparerà a fare attenzione agli altri.

Cosà sarà: il titolo

Il regista Francesco Bruni ha dichiarato di aver scelto il titolo “Cosa sarà” in quanto gli è parso esprimesse molto bene “l’incertezza in cui vive il protagonista e in cui tutti possiamo riconoscerci, ora più che mai”.

Con l’occasione, riguardo il titolo del film precedente ha precisato: "Andrà tutto bene, scelto più di un anno fa, se al principio sembrava profetico (poiché quell’espressione risuonava ovunque), con l’andare del tempo - ironia della sorte - ha finito per risultare fuorviante, soprattutto perché il nostro film non parla affatto della pandemia che ha colpito il mondo intero in questi ultimi mesi”.