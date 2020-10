Regia: Alice Filippi

Cast: Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero

Genere: Commedia drammatica, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita cinema: 21 ottobre 2020

Una storia che sembra impossibile e una ragazza, Marta, che cerca in tutti i modi di realizzare il suo sogno: trovare il grande amore: questi i temi centrali del film “Sul più bello” che vede il debutto alla regia di Alice Filippi. Roberto Proia firma la sceneggiatura e il cantante Alfa è autore della title track di questo teen movie.

Sul più bello: trama e cast

Marta, interpretata da Ludovica Francesconi, è una ragazza, entusiasta e curiosa di vivere fino in fondo i suoi 19 anni, ma che deve fare i conti con una malattia genetica. Il suo desiderio più grande è quello di conoscere un ragazzo e innamorarsene perdutamente, prima che sia troppo tardi. I suoi sogni sembrano divenire realtà quando incontra Arturo (Giuseppe Maggio), così bello che sembra impossibile. Nonostante i tentavi degli amici di dissuaderla, lei prova in ogni modo a far capitolare il giovane.

Ciò che sembrava inarrivabile si rivela invece possibile, anche se Marta proprio sul più bello dovrà fare i conti con il tempo che inesorabilmente sembra portarsi via un po’ della sua gioia e salute.

Produzione

Il film, presentato alla 18° edizione di Alice nella Città, è prodotto e distribuito in Italia da Eagle Pictures. Le vendite internazionali sono invece affidate a Voltage Pictures che conta tra i suoi successi “After”, film del 2019 diretto da Jenny Gage e basato sul romanzo di grande successo scritto da Anna Todd, e il suo sequel “After 2”.

Tra i film prodotti da Voltage Pictures “The Hurt Locker” (2008) di Kathryn Bigelow, “Dallas Buyers Club” (2013) di Jean- Marc Vallée e con Jared Leto e Matthew McConaughey ( vincitori dell’Oscar come Miglior Sttore non Protagonista e Miglior Attore Protagonista ai premi Oscar 2014) e “Il professore e il pazzo” (2019), diretto da Farhad Safinia con protagonisti Mel Gibson e Sean Penn.