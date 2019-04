Box Office Italia: continua il successo di “Dumbo”

(Box Office Italia incassi 4-7 marzo 2019) Conferma il suo buon risultato il nuovo film Disney di Tim Burton, “Dumbo”. Ottimo esordio per il supereroe “Shazam!” che al secondo posto supera il film sentimentale “A un metro da te”.

Box Office Italia: la vittoria dei buoni sentimenti

“Dumbo“, il film fantastico di Tim Burton, ultimo adattamento dei classici cartoni animati Disney, guadagna nel suo secondo weekend in sala altri 2.934.343 euro, portando il suo incasso a 7.468.927 euro totali e chiudendo al primo posto in classifica. Decisamente soddisfacente, per un personaggio non molto conosciuto, l’esordio di “Shazam!“, la pellicola con Zachary Levi chiuse il fine settimana al secondo posto con 1.872.086 euro di incassi. Al terzo posto continua il successo al botteghino di “A un metro da te” , il triste e romantico film con Cole Sprouse guadagna altri 919.770 euro portando il suo incasso complessivo oltre quota 4 milioni di euro (4.012.646)

A chiudere la Top 5 della classifica italiani degli incassi troviamo due nuovi ingressi. In quarta posizione “Noi“, di Jordan Peele, campione di incassi in patria, si ferma a 631.530 euro, superando di poco il film tutto al femminile “Book Club – Tutto può succedere” che con 522.409 si aggiudica la quinta posizione.

Box Office Italia: un buon weekend di incassi

Al sesto posto “Bentornato Presidente“, la divertente e attuale commedia con Claudio Bisio incassa 413.628 euro e sale a 1.247.061 di incasso complessivo, superando l’esordio di “Il Viaggio di Yao“, toccante pellicola con Omar Sy che con 310.645 euro chiude in settima posizione. All’ottavo posto “Il Professore e il Pazzo” con Mel Gibson e Sean Penn incassa 196.117 euro e supera la soglia del milione di dollari di incasso (1.108.170 euro). Nona posizione per “Captain Marvel“, che incassando 192.628 euro si avvicina ai 10 milioni di euro complessivi, chiudendo il weekend con 9.981.964 euro di incassi totali. A chiudere la top ten troviamo “Dolceroma“, la pellicola con Luca Barbareschi e Claudia Gerini apre con 157mila euro e si aggiudica cosi la decima posizione.

I buoni incassi di questo weekend sono stati sicuramente agevolati dall’operazione Cinema Days, che partita il primo di aprile e durata quattro giorni, ha permesso al primo giovedì del mese ( data di uscita di numerose pellicole) un ottimo richiamo di pubblico.