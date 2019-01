Regia: Philippe Godeau

Cast: Omar Sy

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: 11 aprile 2019

"Yao" è una pellicola drammatica francese diretta da Philippe Godeau, per la terza volta dietro la macchina da presa dopo " The French Job" (2013), con Omar Sy ("Quasi Amici") Gwendolyn Gourmenec e Lionel Bass.

Yao: un viaggio nell'anima del Senegal

Racine (Lionel Bess), un fanciullo che vive in un piccolo e sperduto villaggio del nord del Senegal sognando grandi avventure aiutato dall'amore per la lettura, fugge per andare a incontrare il suo eroe, Seydou, attore di grande successo in visita nel suo continente.

Il ragazzo percorre oltre 240 miglia per arrivare a Dakar e conoscere il suo mito.

Seydou (Omar Sy) conosce Racine e, colpito dalla dedizione e dal carattere del bambino, decide di riaccompagnarlo nel suo viaggio verso casa.

Sulle strade secondarie del Senegal accade l'inaspettato e l'imprevisto, e tra epiche avventure ed episodi divertenti, in un crescendo di stupore ed allegria, l'attore realizza che sta vivendo un vero tuffo nel passato e nelle sue radici più profonde.

La pellicola percorre il vero Senegal nella sua semplicità e lo dipinge attraverso gli occhi puri di un bambino.

Yao: Omar Sy, protagonista di successo

Omar Sy, la cui carriera è iniziata con il nuovo millennio, ha raggiunto la notorietà a livello internazionale con "Quasi amici" del 2011. Successivamente ha lavorato per pellicole di successo come "X-Men - Giorni di un futuro passato" di Brian Synger del 2014, "Mister Chocolat" di Roschdy Zem,"Inferno" di Ron Howard, e "Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse" di Hugo Gélin tutti del 2016.

"Yao" è distribuito nelle nostre sale da Cinema Distribuzione.