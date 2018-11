Box Office Italia: “Animali Fantastici 2” debutto da record

Box Office Italia (dal 16 al 18 novembre 2018). “Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald” ha vinto nettamente il weekend, con un incasso stellare che conferma quanto il franchise di Harry Potter sia ancora forte nel nostro paese. Il secondo miglior incasso della settimana è stato “Lo Schiaccianoci e i quattro regni” mentre, la terza posizione è occupata dal thriller “Widows – Eredità Criminale” al suo debutto nelle sale italiane.

Box Office Italia: “Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald” debutta con il botto e volta in testa alla classifica

“Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald” il secondo capitolo della saga “Animali Fantastici” proveniente dal mondo magico di J.K. Rowling, ha incassato quasi 2 milioni di euro al giorno solamente nel weekend appena concluso. Il fantasy diretto da David Yates con protagonisti Johnny Depp nei panni del potente mago oscuro Gellert Grindelwald e Jude Law nelle vesti del giovane leggendario Albus Silente sono tornati a far sognare il pubblico italiano portando sul grande schermo tutta la magia dei racconti della Rowling.

“Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald” ha sbancato il botteghino italiano e chiude il suo primo weekend nei cinema italiano con un totale di 6.177.877 euro.

Secondo posto per la favola della Disney “Lo schiaccianoci e i Quattro regni” che da noi ha funzionato e ha raggiunto un ottimo totale di 8,2 milioni di euro, con un parziale che si riferisce solo a questo weekend di 887.450 euro. Stando ai dati riportati a livello mondiale, quello italiano si è rivelato uno dei migliori mercati per questo film.

Al terzo posto del Box Office di metà novembre 2018, troviamo il thriller “Widows – Eredità Criminale”, la migliore delle new entry della settimana appena conclusa.

“Widows – Eredità criminale” è un film di Steve McQueen che racconta le vicende di quattro donne, tutte vedove, che apparentemente non hanno nulla in comune ma in realtà a legarle è un debito lasciato loro, in eredità, dalle attività criminali dei rispettivi mariti defunti, in seguito a un colpo andato male. La pellicola si porta a casa alla fine della sua prima settimana nelle sale dei cinema italiani un guadagno di 567.342 euro.

Ai piedi del podio, in quarta posizione, troviamo il film drammatico “Tutti lo sanno” firmato dal regista Asghar Farhadi con protagonista la bellissima Penélope Cruz. La pellicola ha chiuso il weekend con un incasso parziale di 494.512 euro, che sommato a quelli precedenti la portano a un totale di 1.365.975 euro.

Box Office Italia: i film dalla quinta alla decima posizione

Quinto posto per la commedia italiana di Filippo Bologna “Cosa fai a Capodanno?“, con protagonisti Luca Argentero e Ilenia Pastorelli, che ottiene un incasso e una presenza in sala al quanto deludente. La pellicola ha chiuso la sua prima settimana nei cinema italiani con un incasso di 474.216 euro.

La sesta posizione del Box Office che va dal 16 al 18 novembre 2018, è occupata dal film “Red Zone – 22 Miglia di Fuoco” una altra new entry della settimana appena conclusa. Il regista Peter Berg ha portato nelle sale un film d’azione incentrato sul rapporto tra un agente della CIA e un informatore compromesso indonesiano, obbligati a lavorare insieme mentre affrontando un caso di estrema corruzione politica. “Red Zone – 22 Miglia di Fuoco” ha chiuso la sua prima settimana nei cinema italiani con un incasso di 440.025 euro.

Settima posizione, invece, per Paolo Virzì e la sua commedia intitolata “Notti magiche” che ha chiuso questo weekend con un parziale di 313.412 euro, che sommato ai precedenti lo portano a un totale di 1.103.913 euro.

L’ottavo posto di questa classifica dei 10 film più seguiti al cinema in italia nel weekend appena concluso, è occupato dal film di Guido Chiesa “Ti presento Sofia” con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Una divertente commedia degli equivoci in cui il popolare attore comico De Luigi indossa i panni di un padre di famiglia goffo e ossessivo, mentre la Ramazzotti ricopre il ruolo di una donna tutta d’un pezzo che non vuole avere figli.

La pellicola ha chiuso il weekend con un incasso parziale di 267.796 euro per un totale complessivo di 2.741.399 euro.

Chiudono il Box Office di questa settimana, i lungometraggi “Il Mistero della Casa del Tempo” di Eli Roth e “First Man – Il Primo Uomo” di Damien Chazelle, rispettivamente nono e decimo classificato.

Il fantasy con protagonista Cate Blanchett ha chiuso la settimana con un incasso parziale di 227.044 euro che sommati a quelli guadagnati precedentemente lo portano a un totale di 2.975.847 euro. Mentre la pellicola con Ryan Gosling nei panni del primo uomo ad aver toccato nella storia del mondo il suolo lunare, ha chiuso il weekend con un parziale di 223.785 euro, per un totale complessivo che ammonta a 2.746.083 euro.

Chiara Broglietti

19/11/2018