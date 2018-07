Titolo originale: The Nutcracker and the Four Realms

Regia: Lasse Hallström, Joe Johnston

Cast: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Morgan Freeman, Helen Mirren, Misty Copeland, Matthew MacFadyen, Sergei Polunin, Jack Whitehall, Richard E. Grant

Genere: Avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: The Walt Disney Company

Data di uscita: 31 ottobre 2018

"Lo schiaccianoci e i quattro regni" è l'adattamento cinematografico del racconto tedesco "Schiaccianoci e il re dei topi" del 1816 del scrittore E.T.A. Hoffmann e del balletto "Lo schiaccianoci" di Pëtr Il'ič Čajkovskij, ispirato al racconto "Storia di uno Schiaccianoci - Favola di Natale " di Alexandre Dumas.

Lo schiaccianoci e i quattro regni: nuovo adattamento firmato Disney

La pellicola vede dietro la macchina da ripresa Lasse Hallström, regista svedese famoso per "Chocolat", e Joe Johnston, conosciuto per aver diritto film quali "Il mondo perduto – Jurassic Park" e "Jumanji" ed esperto di effetti speciali.

Il nuovo progetto della Disney è di rappresentare una fiaba natalizia, incantando il pubblico con le sue immagini e i suoi suoni magici, rimanendo però fedele all'opera originale, che fonde insieme scenari teatrali con le tradizionali musiche russe. Responsabili di questa sceneggiatura in "Lo schiaccianoci e i quattro regni" sono Ashleigh Powell e Simon Beaufoy, vincitore dell'Oscar per la Migliore Sceneggiatura Non Originale di "The Millionaire" di Danny Boyle.

"Lo schiaccianoci e i quattro regni" racconta di una ragazza di nome Clara, che sta cercando una chiave capace di aprire una scatola regalatale dalla madre defunta. Un giorno, durante la festa annuale, Clara riceve dal suo padrino Drosselmeyer un filo d'oro, che la condurrà all'ambita chiave, ma anche in un magico mondo parallelo.

In questo mondo la ragazza incontra un soldato di nome Phillip e una banda di topi e reggenti che appartengono a tre reami: la terra dei fiocchi di neve, la terra dei fiori e infine la terra dei dolci.

Durante questo viaggio nel mondo magico Clara, insieme a Phillip, deve sfidare l'infausto Quarto Regno governato dalla Madre Ginger e riportare l'armonia nel mondo.

"Lo schiaccianoci e i quattro regni" presenta un cast ben fornito, infatti ci sono Morgan Freeman, nel ruolo del padrino Drosselmeyer e Mackenzie Foy nei panni della coraggiosa protagonista. Interpreta invece, la Fata Confetto la famosa attrice Keira Knightley, affiancata da Helen Mirren, che nel film è Madre Cicogna. L'attore messicano Eugenio Derbez invece, è il sovrano del Regno dei Fiori; inoltre è presente anche la stella del balletto americano, Misty Copeland.