First Man - Il primo uomo - Recensione: il mito della conquista della luna, la storia di un uomo

Cosa desiderano tutte le belle storie? Semplicemente, di essere raccontate bene. Damien Chazalle esaudisce questo desiderio come un genio, non della lampada, ma della macchina da presa.

Il regista di “La La Land” assolve egregiamente il suo compito di narratore malgrado “First Man - Il primo uomo”, lo renda ancora più arduo a causa di un finale già noto a tutti.

Primi piani strettissimi stracolmi di pathos, il gusto quasi maniacale dei dettagli, una messa in scena da kolossal moderno e una forza affabulatrice di rara intensità; tutto questo per cercare di capire l’uomo che fece “l’enorme balzo per l’umanità” e vivere con lui l’esperienza dell’allunaggio. È un dispiegamento di forze descrittive imponente che Chazelle governa con grande abilità avvolgendo il film in un coacervo di dimensioni: dramma, thriller, biopic e moon movie. Con una carta regalo sì fatta, riuscire a resistere alla tentazione di scartare il cinematografico omaggio, è davvero un’impresa improba. E infatti non si riesce, ma è un bellissimo fallimento: l’involucro, una volta rimosso, mostra un dono talmente accattivante da creare quasi dipendenza; le storie, quelle belle, quelle incredibili, si vorrebbe non finissero mai, e “First Man - Il primo uomo” rientra esattamente nella grande famiglia dell’opere che brillano di una intensa estetica narrativa.

First Man - Il primo uomo: una splendida metafora della vita

Chi non conosce il primo uomo che mise piede sulla luna? E allora, Chazelle, destruttura il mito dell’invincibile astronauta statunitense, e lo riassembla in un essere mortale di nome Neil Armstrong. La famiglia, le sue tragedie; gli amici, la loro scomparsa; una moglie, il suo amore, nulla dimentica Neil; il suo bagaglio emotivo diviene sempre più ingombrante mentre veleggia verso l’unico satellite della Terra.

Gli affetti che si lascia alle spalle, sono il contraltare al pericolo verso il quale sta andando incontro: conquistare la Luna ha, inevitabilmente, il fortissimo sapore dell’impresa impossibile e occorre mettere in conto di non riuscire a far più ritorno. Armstrong, l’astronauta-padre-marito-uomo, non affronta solo un viaggio, affronta i suoi fantasmi e il dolore dei legami familiari tragicamente spezzati, dandogli, molto probabilmente, una disperata marcia in più.

Durante la conferenza stampa prima della partenza per la missione “Apollo 11”, una giornalista gli chiese cosa avrebbe voluto portare con sé, Neil Armstrong rispose “più carburante”, non sapendo che quel combustibile in più era già presente sotto forma di profonde ferite nell’animo. E così, una bella storia, quella della spedizione lunare, diventa un splendida metafora della vita.