Notti magiche – Recensione: Paolo Virzì si racconta a modo suo in un film quasi autobiografico

Il 3 luglio del 1990 l’Italia perde ai rigori la semifinale. In quello stesso momento cade nel Tevere la macchina di un produttore cinematografico; sembrano coinvolti nella storiaccia tre giovani sceneggiatori, vincitori del Premio Solinas. Inizia così "Notti magiche" di Virzì che mette in scena la Roma anni ’90 dei nani e delle ballerine. C’è tanto di autobiografico nella pellicola con tutte le conseguenze del caso. Il cast è stellare e vede tutti - o quasi - i grandi nomi del cinema italiano, ridotti a figurine grottesche che si perdono dietro una regia poco rigorosa.

Notti magiche: un inizio noir per un Amarcord del grande cinema del passato

Paolo Virzì ha incantato con le sue ultime opere per il rigore e la cattiveria che metteva nei suoi personaggi. Niente di tutto ciò c’è in “Notti Magiche”, affresco caricaturale del mondo del cinema del tempo che fu, lo stesso, durante il quale il giovane regista livornese iniziò a lavorare. I suoi alter ego sono il siciliano Antonino (Mauro Lamantia), il toscano Luciano (Giovanni Toscano) e la romana di buona famiglia Eugenia (Irene Vetere). Persi nel loro sogno di gloria, i tre vengono introdotti dal Barone Virgilio (Luciano Salce) nel girone infernale dei cinematografari.

Ci sono tutti o quasi nel film di Virzì, anche se sotto mentite spoglie: lo sceneggiatore Furio Scarpelli ha il carisma di Roberto Herlitzka, uno dei pochi personaggi veramente a fuoco; Antonioni diventa il Maestro Pontani (Ferruccio Soleri) e Andrea Roncato incarna il cupio dissolvi del regista di successo decaduto e negletto a tutti.

Giancarlo Giannini è il produttore cialtrone (Cecchi Gori?) con amante giovane e svampita a seguito. I tre ragazzi, che ricordano tanto il trio di “C’eravamo tanto amati”, cadono nella trappola di un gruppo di mostri che potrebbero stare bene in un vecchio film di Risi. Peccato che tutto questo che sulla carta ha il suo fascino diventi in “Notti magiche” sempre troppo sopra le righe. Gran parte degli attori diventa una macchietta, salvo qualche eccezione come il sublime Herlitzka e Giancarlo Giannini. Inoltre, l’idea di partenza del noir si perde subito in un lunghissimo flashback che dura due ore, ovvero tutto il film. Non è un’opera riuscita "Notti magiche", che non sembra neanche essere di Virzì. La sublime cattiveria de “Il capitale umano” è solo un ricordo al pari della leggerezza non stupida di “Ferie d’agosto”.

“Notti magiche” occhieggia a “Otto e mezzo” di Fellini e al cult di Sorrentino “La grande bellezza”, senza riuscire a decollare mai, nonostante il cast ricchissimo e la sceneggiatura firmata dallo stesso regista in tandem con Francesca Comencini e Francesco Piccolo.

Ivana Faranda