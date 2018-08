Cosa fai a Capodanno? (2018)

Filippo Bologna, già noto per essere stato tra gli sceneggiatori dell’acclamato successo "Perfetti Sconosciuti", scrive e dirige una frizzante commedia degli equivoci.

Cosa fai a Capodanno?: un cast d’eccezione e un irriverente piano per salutare l’anno nuovo costituiscono gli ingredienti perfetti per un’ originale commedia corale

In uno chalet sulle montagne dell’Alto Adige, tre coppie tra loro sconosciute prendono parte a una festa per passare il Capodanno. L’evento a cui partecipano prevede però un modo insolito per festeggiare il nuovo anno: allo scoccare della mezzanotte, gli invitati, invece che dedicarsi a brindisi e fuochi d’artificio, metteranno da parte i buoni propositi e si lasciano andare in un’orgia! Un progetto perfetto per gli ospiti di questo chalet, che per quanto conducano vite diverse, sono uniti dal comun denominatore dell’insoddisfazione, che scandisce i lenti ritmi di una quotidianità da cui vogliono evadere.

A stravolgere i loro piani sarà però l’inaspettato arrivo di una coppia di ladri, che vedendosi costretti ad abbandonare il loro piano di svaligiare la casa, si fingeranno i padroni per tenere salda la loro copertura. Si susseguiranno così vicende tragi-comiche che non potranno fare a meno di divertire.

Da “Perfetti Sconosciuti” a “ Cosa fai a Capodanno?” Filippo Bologna continua ad analizzare le complesse dinamiche relazionali

Oltre a far divertire, lo sceneggiatore e regista senese sposta il centro dell’attenzione sui delicati rapporti personali, che per quanto possano essere difficili sono indispensabili per l’uomo. Così Filippo Bologna fonda le intere vicende sugli sviluppi sentimentali dei personaggi ed, intelligentemente, oltre a far ridere gli spettatori, offre loro uno spunto di riflessione riguardo le interazioni sociali dei nostri tempi.