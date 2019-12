"The Gentlemen": Guy Ritchie è tornato con un nuovo classico film di gangsters, come quelli che per primi hanno entusiasmato il regista dell'Hertfordshire. "The Gentlemen" vanta un cast stellare tra cui Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Michelle Dockery e Colin Farrell.

"The Gentlemen" è una produzione inglese-americana la cui storia ruota attorno a un signore del crimine. Ambientato nella città di Londra, il film fornirà (solo ai principianti) una nuova ambientazione a un'epica vicenda poliziesca di gangsters che è stata soggetto popolare per i registi di Hollywood visto che questo genere di film è ambientato generalmente negli Stati Uniti.

"The Gentlemen": Guy Ritchie si circonda nuovamente di gangsters stellari

"The Gentlemen" segue la storia di un espatriato americano, Micky Pearson, a capo di un'estesa attività di spaccio di marijuana, un vero impero del traffico di droga. Tuttavia, Pearson ha in mente da tempo di ritirarsi dall'attività illegale, ma nel momento in cui questa sua intenzione viene fatta trapelare, molte persone potenti, tra cui un leader di una banda asiatica, si mettono all'opera per tentare di prendere il suo posto.

Il personaggio di Mickey Pearson è interpretato da Matthew McConaughey, diventato famoso per la prima volta dopo essere apparso nella commedia "La vita è un sogno" del 1993 di Richard Linklater. Da allora, è apparso in molti film di successo tra cui "Dallas Buyers Club" di Jean-Marc Vallée, che gli è valso l'Oscar come Miglior Attore Protagonista nel 2013, "The Wolf of Wall Street" dello stesso anno di Martin Scorsese e "Interstellar" del 2014 di Christopher Nolan.

A fianco a McConaughey, come braccio destro di Micky Pearson, troviamo Charlie Hunnam ("King Arthur - Il potere della spada" del 2017 di Guy Ritchie, "Pacific Rim" del 2013 di Guillermo del Toro, "I figli degli uomini" del 2006 di Alfonso Cuarón), che interpreta il ruolo di Raymond, compagno fidato che lo aiuta a fermare numerosi tentativi di acquisizione da parte di diversi rivali.

Nel cast anche Hugh Grant ("Quattro matrimoni e un funerale" del 1994 di Mike Newell, "Diario di Bridget Jones" del 2001 di Sharon Maguire e "Cloud Atlas" del 2012 di Tom Tykwer, Lana Wachowski e Lilly Wachowski), che interpreta il ruolo di un personaggio che cerca di ricattare Pearson e Raymond, e Henry Golding ("Last Christmas"del 2019 e "Un piccolo favore" del 2018 di Paul Feig, e "Crazy & Rich" del 2018 di Jon M. Chu), che interpreta il principale antagonista di Pearson.

Michelle Dockery è la protagonista femminile del film: attrice britannica è famosa per aver interpretato Lady Mary Crawley nel film del 2019 "Downton Abbey" diretto da Michael Engler e tratto dall'omonima soap-opera britannica (2010-2015).

Tra gli altri importanti nomi troviamo Colin Farrel ("The Lobster" del 2015 di Yorgos Lanthimos), Jeremy Strong ("Succession", serie tv del 2018 di Jesse Armstrong, targata HBO), Eddie Marsan "V for Vendetta" del 2005 di James McTeigue.