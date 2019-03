Last Christmas (2019)

Regia: Paul Feig

Cast: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson, Rebecca Root

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 21 novembre 2019

“Last Christmas” segue le vicende di Kate, una commessa in un negozio di articoli per Natale aperto tutto l’anno. Una sera vestita da elfo, la sua uniforme nel negozio, si ritrova a girovagare per le strade di Londra dopo aver preso coscienza di alcune sue decisioni sbagliate. Quando nella sua vita entra Tom, un giovane ragazzo, troppo perfetto per essere vero, le barriere che aveva costruito intorno a sé stessa inizieranno a crollare. Nella magica atmosfera della Londra natalizia una favola romantica può sempre cominciare.

Last Christmas: una favola natalizia

“Last Christmas” è una commedia romantica scritta da Emma Thompson e Bryony Kimmings e diretta da Paul Feig, autore del reboot del film “Ghostbusters” nel 2016 e “Un piccolo favore” nel 2018.

Protagonista del film è Emilia Clarke, la star della serie targata HBO “Il trono di spade” vista recentemente sul grande schermo nei film “Terminator Genisys” di Alan Taylor e “Solo: A Star Wars Story” di Ron Howard.

Assieme a lei nel ruolo di Tom, troviamo invece Henry Golding, attore malaysiano di origine britannica che ha debuttato al cinema con il film campione d’incassi “Crazy & Rich” di Jon M. Chu, al suo secondo lungometraggio con il regista statunitense.

“Last Christmas” è ispirato all’omonima canzone del cantante George Michael scomparso proprio il giorno di natale del 2016. Nel film saranno inserite anche alcune tracce inedite del cantautore britannico che comporranno la colonna sonora curata da Theodore Shapiro.

Prodotto da Erik Baiers, Paul Feig, Jessie Henderson, David Livingstone ed Emma Thompson, le riprese del film sono iniziate nel mese di novembre del 2018 e si sono conclude nel mese di febbraio del 2019.