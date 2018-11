Regia: Peter Segal

Cast: Jennifer Lopez, Leah Remini, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Freddie Stroma, Treat Williams, Larry Miller, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Elizabeth Masucci, Charlyne Yi, Alan Aisenberg, Dave Foley

Genere: commedia, colore

Durata: 103 minuti

Produzione: USA 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 21 febbraio 2019

"Second Act"è una commedia diretta dal regista Peter Segal, e racconta la storia di Maya, interpretata da Jennifer Lopez, una donna insoddisfatta del proprio lavoro per via della bassa retribuzione e di una promozione non pervenuta. Per tirarla su di morale i suoi amici inventano un finto profilo sui social media, nel quale si dice che Maya è laureata all'Università di Pennsylvania, parla fluentemente il cinese e che conosce addirittura il presidente Obama con tanto di foto insieme. Lo scherzo purtroppo si rivela molto pericoloso, quando il finto contatto finisce sotto il mirino di un'importante agenzia di finanza, che la crede una consulente esperta, la donna viene contatta per un prestigioso impiego in un ufficio a Manhattan. Maya si troverà di fronte a una scelta importante: o inseguire la sua carriera o confessare la sua vera identità.

Second Act: il cast e la regia

"Second Act" è diretta dal famoso regista Peter Segal, già autore di importanti lungometraggi come "La famiglia del professore matto" nel 2000, "L'altra sporca ultima meta" del 2005 e"Il grande match"del 2013 con Stallone e De Niro.

Nel cast "Second Act" figurano importanti nomi del cinema hollywoodiano il primo su tutti è quello della bellissima show girl Jennifer Lopez conosciuta anche con il nomignolo di J.Lo. L'attrice latina vanta una lunga e florida carriera nel mondo del cinema, tra i suoi lavori più famosi ricordiamo "Prima o poi mi sposo", di Adam Shankman del 2001, "Quel mostro di suocera" diretto da Robert Luketic nel 2005 e "Il ragazzo della porta accanto" di Rob Cohen del 2015. Ad affiancare la Lopez nel set di "Second Act" c'è l'attrice statunitense Leah Remini ("The Clapper") e il bel Milo Ventimiglia ("Joker - Wild Card" e "Creed II").