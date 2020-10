Rakuten TV: i film e le serie tv in arrivo a novembre 2020

Continua l’autunno di Rakuten TV, con proposte di serie tv e film di ogni genere, per tutta la famiglia. Dal live action Disney di “Mulan” a “Le Streghe”, l’ultimo film del Premio Oscar Robert Zemeckis, fino al documentario “Mi chiamo Francesco Totti”.

Rakuten TV: le più attese novità di novembre 2020

Dopo i grandi successi di ottobre, come “The Grudge”, “Vivarium” e “Official Secrets”, compaiono nel palinsesto di novembre sorprendenti novità e titoli molto attesi.

Alta è l’attesta per l’avventura in live action “Mulan”, firmata Disney, che sarà disponibile anche nella versione 4K HDR. Si tratta del remake dell’omonimo film d’animazione del 1998, basato sulla leggenda cinese di Hua Mulan.

Altro live action in arrivo è “Wendy”, ispirato -come si può immaginare- alla storia di Peter Pan, con Alexander Molony e Ever Anderson nei panni dei protagonisti. Anche se la storia potrebbe distaccarsi leggermente da quella con cui siamo cresciuti, il film continuerà a celebrare -esattamente come la storia a tutti nota- la libertà di spirito dei bambini.

Si ispira alla narrativa per ragazzi anche “Le Streghe” del Premio Oscar Robert Zemeckis. L’atteso film, anch’esso disponibile in 4K HDR, è tratto dal mitico romanzo di Roald Dahl e gode di un cast stellare, nel quale spiccano Anne Hathaway e Viola Davis.

Disponibile sulla piattaforma dal 29 ottobre anche “Mi chiamo Francesco Totti”, documentario sulla vita del leggendario capitano giallorosso, tratto dal libro “Un Capitano” scritto dallo stesso Francesco Totti con Paolo Condò ed edito da Rizzoli.

Nella notte che precede il suo addio al calcio, Francesco Totti rivive tutta la sua vita: dall’infanzia in via Vetulonia e i primi calci a un pallone per strada, fino alla gloria, passando per i tanti successi e le tante paure che hanno contrassegnato i suoi venticinque anni con la stessa maglia. Un viaggio straordinario in quarant’anni di ricordi, famosi e inediti, del Totti sportivo e del Francesco uomo.

Il biopic, diretto da Alex Infascelli, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e proiettato nei cinema come Evento Speciale.

Tutte le altre novità di novembre 2020

Altro biopic in arrivo su Rakuten TV è “Volevo Nascondermi”. Elio Germano – che si è aggiudicato l’orso d’argento al Festival del cinema di Berlino- è nei panni del pittore Ligabue.

In arrivo anche “Human Capital” di Marc Meyers, produzione USA ma ispirato al successo nostrano “Il capitale umano” (2013) di Paolo Virzì.

Da non perdere “Il meglio deve ancora venire”, dolce-amara commedia francese con Fabrice Luchini scritta e diretta da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, creativa coppia che ha già scritto e diretto “Cena tra amici” e sceneggiato “Mamma o papà”.

Disponibile anche il film “The song of names – La musica della memoria” con Tim Roth e Clive Owen. La storia di amicizia e rivalità tra i due protagonisti è tenuta insieme dal file rouge della musica.

Da Andy Goddard, regista di serie tv come “Downton Abbey”, arriva “Six Minutes to Midnight“. Si tratta di un film drammatico di guerra ambientato nell’estate del 1939: alcune famiglie Naziste di spicco decidono di mandare le proprie figlie a terminare gli studi in Inghilterra, dove potranno imparare la lingua ed esportare il modello di un paese Nazionalsocialista.

Le promozioni di Rakuten TV

Tanti anche i contenuti disponibili nella sezione FREE, totalmente gratuiti. A novembre, tra le offerte da non perdere, troviamo l’action movie “Il quarto grado”, con Kasia Smutniak, “Outrage”, del regista cult Takeshi Kitano e “La bottega dei suicidi”, commedia nera francese.

Inoltre, dal 23 ottobre al 2 novembre sarà possibile approfittare della promozione Univideo Digital Movie Days, grazie alla quale si potranno vedere i migliori film del 2020 a soli 4,99€.

Dal 9 al 30 novembre, invece, arriva su Rakuten TV il Black Friday, con un’ampia scelta di film in offerta, come -tra gli altri- l’action movie “John Wick 3 – Parabellum” con Keanu Reeves, “Il Traditore” di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino (vincitore del David di Donatello e del Nastro D’argento per la sua interpretazione), il biopic “Rocketman” sulla vita di Elton John.

Le serie tv su STARZPLAY

Sempre tramite Rakuten TV è possibile accedere anche a STARZPLAY, un servizio di streaming on demand che offre film e serie TV, anche in esclusiva.

A novembre, è in arrivo su Starzplay “Mad Men“, una delle serie tv più acclamate di sempre, vincitrice di ben 16 Emmy e 5 Golden Globes.

Si vedranno poi la conclusione di “High Fidelity“, adattamento dal romanzo “Alta fedeltà” di Nick Hornby , e la seconda e conclusiva parte della miniserie “The Spanish Princess“, sull’arrivo alla corte d’Inghilterra della principessa Caterina d’Aragona.

Infine, si segnala l’arrivo sulla piattaforma dal 15 novembre della docuserie di quattro episodi “Seduced: Inside the NXIVM Cult“.

Erica Bozzolan

29/10/2020