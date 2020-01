Regia: Lorcan Finnegan

Cast: Imogen Poots, Jesse Eisenberg, Jonathan Aris, Olga Wehrly, Danielle Ryan, Senan Jennings, Molly McCann, Eanna Hardwicke, Shana Hart

Genere: Fantascienza, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: Irlanda, Belgio, Danimarca, 2019

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 14 maggio 2020

“Vivarium” è il secondo lungometraggio del regista Lorcan Finnegan, un’inquietante metafora della vita suburbana.

Vivarium: atmosfere soffocanti e surreali

I protagonisti di “Vivarium” sono una giovane coppia quasi generica nella sua semplicità, composta da Gemma (Imogen Poots) e Tom (Jesse Eisenberg). I due sono giovani e affiatati, molto innamorati, e sentono il bisogno di crearsi un proprio nido dove costruire il futuro della propria famiglia.

Gemma è un’insegnante mentre Tom lavora come tuttofare, ma la coppia sogna una classica villetta suburbana con tutti i crismi. Questa opportunità viene loro presentata da un agente immobiliare (Jonathan Aris) dai tic alquanto bizzarri, che li guida verso una casina verde menta circondata da altre identiche costruzioni.

Gemma e Tom sono entusiasti all’inizio, ma scoprono presto di essere rimasti intrappolati in uno spazio soprannaturale da cui non possono uscire. Tutto viene complicato ancora di più dall’arrivo di un neonato, consegnato direttamente al loro portone e accompagnato dall’ordine per la coppia di crescere il bambino.

Cast e produzione

L’opera prima di Finnegan, “Without Name” (2016), presenta delle somiglianze tematiche con “Vivarium”. Ha infatti per personaggio principale un uomo che, prigioniero dell’antica foresta che avrebbe dovuto misurare, perde la ragione a causa delle circostanze soprannaturali in cui si ritrova.

I due protagonisti sono interpretati da due attori beniamini del pubblico. Imogen Poots è famosa per i suoi ruoli in film come “Green Room” (2015) e “Need for Speed” (2014). Jesse Eisenberg è stato acclamato per la sua partecipazione a pellicole come “Zombieland - Doppio Colpo” (2019) e “Café Society” (2016).

“Vivarium” è distribuito in Italia da Notorious Pictures.