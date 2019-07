Mulan (2020)

Regia: Niki Caro

Cast: Donnie Yen, Yifei Liu, Jet Li, Jason Scott Lee, Li Gong, Rosalind Chao,

Genere: Avventura, colore

Durata: N.d.

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Walt Disney Pictures

Data di uscita: fine marzo 2020

Adattamento in Live-action dell'omonimo film di animazione della Disney del 1998. Fa Mulan, una ragazza cinese, per evitare che il padre invalido venga costretto ad arruolarsi, si traveste da uomo per diventare una guerriera al posto suo.

Mulan: arti marziali al femminile

Tratto da un poema epico dell'antica Cina, con il film di animazione "Mulan" del 1998, la Disney finalmente si affrancava dall'ideale di principessa che, negli anni, aveva costruito e consolidato, creando un personaggio femminile forte e combattivo, in grado di affrontare le sue battaglie senza bisogno di essere "salvata" da un uomo.

Niki Caro, la regista e sceneggiatrice neozelandese, subentrata ad Ang Lee, nota per aver diretto "La ragazza delle Balene" e "North Country", ha dovuto rinunciare alla regia di "Captain Marvel" per potersi dedicare a questo film.

Per evitare di incorrere in polemiche, la Disney ha scelto di affidarsi ad attori cinesi per coprire sia la protagonista sia tutti i ruoli principali.

A quanto pare il film non sarà un musical, ma un vero e proprio racconto epico di azione, avventura ed arti marziali. Un racconto muscolare, quindi, con una forte componente emotiva.