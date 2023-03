Women Talking: l’atroce storia vera dietro il film diretto da Sarah Polley

Women Talking è un film uscito nel 2022 scritto e diretto da Sarah Polley. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Donne che parlano di Miriam Toews (2018), a sua volta liberamente tratto da fatti avvenuti nella colonia Manitoba in Bolivia nel 2011. Le riprese principali si sono svolte a Toronto tra il 19 luglio e il 10 settembre 2021.

La pellicola è stata accolta positivamente dalla critica. Metacritic riporta un punteggio di 81 su 100 pasato su 17 recensioni Le donne di Women Talking parlano di un segreto scioccante sugli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via.

La storia vera dietro Women Talking

Women Talking ha preso la sua storia da uno scioccante crimine nella colonia di Manitoba in Bolivia. Tra il 2005 e il 2009, circa 130 donne della colonia si sono fatte avanti e hanno riferito di essere state aggredite sessualmente da nove uomini. Tutti i membri della comunità si svegliavano spesso al mattino in uno stato insolitamente intontito. Trovavano nel loro corpo lividi, sangue e sperma.

Tuttavia, quando riferito alle loro famiglie o agli anziani della comunità, il tutto è stato ritenuto immaginato oppure frutto di attività paranormali. Questo calvario per le donne della colonia di Manitoba è continuato per circa quattro anni fino a una notte di giugno 2009, quando una donna ha ripreso conoscenza durante un attacco contro di lei. Alla fine, ha catturato due uomini che erano entrati in casa sua quella notte e ha allarmato il resto della comunità. Il gruppo ha poi confessato che stordivano le proprie vittime con una sostanza stupefacente per poi aggredirle. Qui di seguito il film diretto da Sarah Polley.