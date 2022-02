Regia: Baz Luhrmann

Cast: Tom Hanks, Austin Butler, Helen Thomson, Leon Ford, Josh McConville, Kelvin Harrison Jr., Natasha Bassett, Kate Mulvany, Xavier Samuel, Olivia DeJonge, David Wenham, Richard Roxburgh, Dacre Montgomery, Luke Bracey, Gary Clark Jr.

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: n/d

"Elvis" è un film diretto dal regista candidato all'Oscar Baz Lhurmann, distribuito da Warner Bros, con Austin Butler e Tom Hanks. La pellicola narra la storia del re del Rock and Roll, seguendo la sua ascesa e il suo successo.

Elvis: la storia di un'icona della musica

"Elvis" porta in scena il complicato rapporto con il manager colonnello Tom Parker, interpretato dal premio Oscar Tom Hanks, con il quale la star mondiale intesserà un fruttuoso ma complesso sodalizio artistico, che durerà oltre venti anni.

Nel cast troviamo anche Olivia DeJonge nei panni di Priscilla Presley, la moglie di Elvis con cui il divo era convolato a nozze nel 1967 e anche l'unica donna che il Re abbia sposato, nonostante le numerose relazione attribuitigli.

Il film compie un viaggio temporale e personale, che avrà sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e che porterà alla perdita dell'innocenza in America.

Nella pellicola recitano anche, al fianco di Hanks e Butler, la premiatissima attrice di teatro Helen Thomson ("Top of the Lake: China Girl", "Rake") nel ruolo della madre di Elvis, Gladys, e Richard Roxburgh ("Moulin Rouge!", "Breath", "La battaglia di Hacksaw Ridge") nei panni del padre della star, Vernon.

I complessi rapporti all'apice di un successo

Per ritrarre le altre icone della musica che calcavano i palchi nel periodo del film, Luhrmann ha scelto la cantautrice Yola come Sister Rosetta Tharpe; il modello Alton Mason come Little Richard; il texano di Austin Gary Clark Jr. come Arthur Crudup, e infine l'artista Shonka Dukureh nel ruolo di Willie Mae "Big Mama" Thornton.

Le riprese principali del film sono state girate nel Queensland, in Australia, con il sostegno del governo regionale, di Screen Queensland e del programma Producer Offset del governo australiano.

Durante le riprese, che si svolte in Australia nel marzo 2020, Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono risultati positivi al Covid, e questo spiacevole incidente ha costretto ad interrompere la produzione.

La pellicola verrà distribuita nelle sale italiane nel 2022, la data esatta è ancora da definire.