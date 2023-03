Oscar 2023, Daniel Scheinert si aggiudica il premio come Miglior regista

Si è svolta la 95esima edizione degli Oscar al Dolby Theatre durante la nottata tra il 12 e il 13 marzo 2023. Anche quest’anno la lotta è stata davvero dura, sono moltissimi i nomi messi in lizza per vincere le tanto bramate statuette. Sta di fatto, però, che solo uno per ogni categoria può aggiudicarsi la vittoria. Per quanto riguarda la miglior regia, a prendere l’Oscar come Miglior regista è la coppia composta da Daniel Scheinert e Daniel Kwan per il film Everything, Everywhere All at Once.

Insieme ai Daniels a competere per il premio c’erano anche: Martin McDonagh per Gli spiriti dell’isola, Ruben Östlund per Triangle of Sadness, Todd Field per Tàr e Steven Spielberg per The Fabelmans.

Daniel Scheinert vince il premio come Miglior regista per il film

Nicole Kidman presenta il blocco della premiazione alla regia, sottolineando il fondamentale ruolo del Deus ex machina che tira le fila dell’intero lavoro, in grado di far appassionare ed emozionare lo spettatore.

Certamente i due Daniels, registi in coppia per il prodotto Everything, Everywhere All at Once, riescono in questo oneroso compito, e si aggiudicano il podio. Il successo della pellicola è testimoniato dagli innumerevoli premi accumulati nel corso della serata, da Miglior Attore non Protagonista, Miglior Attrice non Protagonista, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attrice Protagonista ed infine Miglior Film. Si tratta inoltre della prima premiazione di coppia da ormai diversi anni.

A colpire di più il pubblico è il forte legame che unisce tutti i membri della crew: d’impatto il gesto di citarsi vicendevolmente ad ogni vittoria, interagendo fra di loro e con il pubblico con grade empatia e sensibilità. Insomma, un gruppo che funziona per un prodotto di successo, perfetto specchio del film che hanno portato in scena.

