Gli spiriti dell'isola: un film nello stile di Martin McDonagh

É un film strano ma estremamente semplice “Gli spiriti dell'isola” i cui protagonisti si muovono all'interno di una piccolissima comunità irlandese, dove il tempo sembra essersi fermato. Il giovane pastore Padraic perde da un giorno all’altro e senza una ragione l’amicizia di Colm musicista e filosofo: una piccola storia che darà vita a un racconto che ha i tratti del western senza esserlo del tutto.

Il cuore del villaggio è il pub, dove tutti sanno tutto di tutti e dove Colm va a suonare il violino e sfugge da Padraic, da lui riconosciuto come noioso.

Il regista ci ha già abituato a toni surreali nei suoi lavori precedenti. É il caso anche di questo con trovate e dialoghi comici ma non stupidi. Certo, poi il tutto si tinge di rosso sangue, quello della mano/mani di Colm che si taglia tutte le dita ogni volta che viene disturbato dal suo ex amico che non vuole accettare che il loro rapporto sia finito.

Una storia allegorica sulla vita e sulla guerra

Aleggia una strana atmosfera nell’isola di Inisherin, dove appare spesso e volentieri una donna anziana che potrebbe essere una “Banshee”, una sorta di spirito ancestrale femminile dei miti irlandesi e scozzesi che sta accanto a chi sta per morire. Del resto, in lontananza si vedono le esplosioni della guerra d’Irlanda del 1923, una macro-rappresentazione del piccolo litigio tra Padraic e Colm.

Si parla di stupidità per i personaggi di Padraic e di Dominic lo scemo del paese ma anche vittima del violento padre poliziotto. Si ride e spesso per i dialoghi esilaranti e la rappresentazione della commedia umana in tutte le sue forme.

Il film di McDonagh è semplice (o stupido) solo in apparenza. In realtà, vola alto per chi lo sa capire anche grazie allo stato di grazia dei due protagonisti Colin Farrell e Brendan Gleeson (di nuovo insieme dopo “In Bruges”), che sembrano davvero due vecchi amici. Impagabile la fotografia, la location selvaggia e la colonna sonora.

Nel suo essere a tratti imperfetto “Gli spiriti dell'isola” è un film che potrebbe vincere la 79° Mostra del Cinema per lo stile inconfondibile della regia e la leggerezza di una storia piccola ma universale.

Ivana Faranda