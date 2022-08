Regia: Todd Field

Cast: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Mark Strong, Sydney Lemmon, Julian Glover, Nina Hoss, Allan Corduner, Sam Douglas, Lucie Pohl, Murali Perumal, Vivian Full, Lee R. Sellars, Vincent Riotta

Genere: Drammatico

Durata: 158 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Universal Pictures

"Tár", scritto e diretto da Todd Field con Cate Blanchett protagonista, è un film presentato al Festival di Venezia 2022 in Concorso.

Tár: la trama del film

Il film, ambientato nel mondo internazionale della musica classica, segue le vicende della prima donna diventata direttrice di una delle più importanti orchestre tedesche, realizzando una carriera mai eguagliata da altre musiciste.

Note di regia

Il copione è stato scritto per un’artista: Cate Blanchett. Se avesse rifiutato, il film non avrebbe mai visto la luce. I cinefili, gli appassionati e il pubblico in generale non ne saranno sorpresi. Dopotutto, Blanchett è una maestra assoluta. Mentre giravamo il film, l’abilità sovrumana e la verosimiglianza di Cate sono stati qualcosa di veramente sbalorditivo da vedere. Ha avuto un effetto positivo su di tutti. Il privilegio di collaborare con un’artista di questo calibro è qualcosa di impossibile da descrivere adeguatamente.

Sotto ogni punto di vista, questo è il film di Cate.