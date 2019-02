Una categoria importantissima quella che agli Oscar decreta il Miglior Interprete dell’anno. Il 2019 è stato generoso, regalandoci emozioni sul grande schermo e prove attoriali per le quali la preparazione degli artisti è stata difficile e impegnativa.

Oscar 2019: una sfida tra grandi nomi

Comunque per il premio Miglior Attore Protagonista abbiamo avuto tra i candidati attori molto talentuosi e famosi; qui sotto vi sono tutti i pretendenti dell’ambita statuetta:

Tutti i nomi in lista sono stati partecipi di grandi film, molti dei quali entrati nella cultura pop di questi anni. Probabilmente la più attesa e seguita di questa cerimonia (insieme ovviamente al Premio Oscar per Miglior Film), a causa della contesa tra questi bravi artisti.

Oscar 2019: il vincitore

Il giovane Rami Malek vince l’Oscar come Miglio Attore Protagonista per la prova resa in “Bohemian Rhapsody”. Purtroppo tra opinioni contrastanti questa vittoria si insinua non troppo bene, considerando soprattutto le performance di Christian Bale e Viggo Mortensen.

Francesco Fabrizi

25 febbraio 2019