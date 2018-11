Titolo originale: Backseat

Regia: Adam McKay

Cast: Amy Adams, Christian Bale, Steve Carell, Bill Pullman, Sam Rockwell, Jillian Armenante, Brandon Sklenar, Mark Bramhall, Brandon Firla, Alison Pill, Shea Whigham, Lily Rabe, Tyler Perry

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, Gran Bretagna, Spagna, Emirati Arabi Uniti 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 3 gennaio 2019

Adam McKay ha diretto "Vice - L'uomo nell'ombra" un appassionante racconto sulla vita di Dick Cheney che ha ricoperto il ruolo di vice-presidente degli Stati Uniti durante l'amministrazione di guidata da George W. Bush. Christian Bale, smessi i panni del supereroe della Dc Batman in questa occasione veste quelli dell'arguto e scaltro braccio destro di uno dei presidenti più contestati della storia degli Stati Uniti, in un film biografico distribuito dalla Eagle Pictures.

Vice - L'uomo nell'ombra: un brillante cast diretto dal premio Oscar Adam McKay

Adam McKay un icona del cinema americano, regista, sceneggiatore, produttore ma anche attore e comico statunitense, firma la pellicola "Vice - L'uomo nell'ombra". Nel 2015 ha scritto e diritto il film "La grande scommessa", per il quale ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale e una nomination come miglior regista. Non solo cinema per McKay il quale è noto al mondo dello show internazionale anche per essere l'autore e curatore del celeberrimo "Saturday Night Live" un icona dell'emittente Nbc.

Sotto la sapiente guida di Adam McKay nel ruolo di protagonisti del film "Vice - L'uomo nell'ombra" troviamo la coppia di premiati attori Christian Bale e Amy Adams.

Bale è uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico mondiale tra i suoi lavori più importanti ricordiamo i film "American Psycho" diretto da Mary Harron nel 2000, "The Prestige" di Christopher Nolan del 2006 e la trilogia del cavaliere oscuro.

Per quanto riguarda la Adams che in "Vice - L'uomo nell'ombra" veste i panni di Lynne Cheney, sono tante le prestigiose collaborazioni che la bella attrice vanta nel suo curriculum. Tra i film più importante nei quali ha preso parte ricordiamo "Il dubbio"del 2008, "The Fighter" nel 2010 e "The Master" 2012, per tutte e tre le pellicole la Adams è stata candidata agli Oscar nella categoria miglior attrice non protagonista.