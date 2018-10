Van Gogh – At Eternity’s Gate (2019)

Titolo originale: At Eternity's Gate

Regia: Julian Schnabel

Cast: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric

Genere: Biografico, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 3 gennaio 2019

"Van Gogh - At Eternity's Gate" è un film biografico che sarà sul grande schermo a partire dal 3 gennaio 2019. Il regista Julian Schnabel torna alla regia più di venti anni dopo l'uscita di "Basquiat", di nuovo a raccontare l'arte. La pellicola fornisce un ritratto dell'artista olandese nei suoi ultimi anni tormentati. La straordinaria prova attoriale di Willem Dafoe gli è valsa la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al Festival del Cinema di Venezia 2018.

Van Gogh - At Eternity's Gate: un dipinto su pellicola

Il racconto ha inizio con il trasferimento in Provenza. Ad Arles, Vincent Van Gogh può finalmente esperire il sole e il cromatismo della primavera del sud della Francia. Grazie al sostegno economico del fratello Theo, l'artista può abbandonare la grigia Parigi per entrare direttamente in contatto con la forza della natura. Sono gli anni dl trasferimento alla "Casa Gialla", del lavoro febbrile e appassionato.

Ma la permanenza di Van Gogh sarà presto turbata dal sopraggiungere di sempre più frequenti nevrosi, alimentate dalla mancata ammirazione della società per la sua arte e la sua passione, e dall'allontanamento di Gauguin. Dopo l'ultimo episodio virulento, culminato con il taglio dell'orecchio, egli viene bandito dalla Casa Gialla per poi essere ricoverato in un ospedale psichiatrico, come riportano le visite del fratello e le lettere dello stesso Gauguin.

Si passa così al racconto dell'ultimo tormentato anno dell'artista, segnato da colpi di pennellate corte e nervose, fino alle circostanze misteriose della fine dei suoi giorni.

Van Gogh - At Eternity's Gate: il lavoro di Schnabel

Julian Schnabel, in quanto pittore, giunge alla realizzazione di un secondo film in cui pone l'arte a protagonista. Come per "Basquiat" però, al regista non interessa indagare sulla creazione artistica, bensì concentrarsi su quanto rivelino i rapporti tra Van Gogh e Gauguin, e tra il protagonista e il suo tempo. Per realizzare il film Schnabel si trasferì in Provenza per tentare di cogliere quanto Van Gogh, nei suoi anni, aveva colto, nonostante sembrasse non esser rimasto nulla di tutto ciò.

Il regista ha cercato di rendere al meglio il tormento e il malessere di un'artista mai comodo nel suo tempo, dipendente dal fratello, e la sua ricerca spasmodica di un posto nella società. È il tentativo di restituire con il cinema il racconto di un'anima errante che fa nascere la sua arte direttamente dal dolore e dal dubbio.