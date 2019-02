Oscar 2019: vincitore del premio Miglior Attore Non Protagonista

Oscar 2019: Per Ali vittoria assicurata?

Tra grandi candidati e tante polemiche, si apre questa 91° edizione dei Premi Oscar. L’assenza di un conduttore in solitaria renderà molto particolare questa cerimonia ma anche più varia; inoltre, data la volontà di voler accorciare la durata della premiazione, ci potrebbero essere molte sorprese a livello di struttura dello show (basti pensare al caso di voler mostrare alcuni vincitori off-sceen).

Nella categoria dei Premi Oscar 2019, troviamo alcuni nomi già vincitori dell’ambita statuetta, come Sam Rockwell (Miglior Attore Non Protagonista 2018) e Mahershala Ali (Miglior Attore Non Protagonista 2017). Al momento il più favorito tra i cinque nomi candidati è Ali, ma non è da escludere a prescindere gli altri contendenti. Qui vi sono i pretendenti al Oscar.

Anche Adam Driver non è da sottovalutare in questa sfida, dato l’enorme successo che sta ottenendo in questi anni e il fatto che sta passando tra le mani di sempre più grandi registi, da “Silence” di Martin Scorsese a “BlacKkKlansman” di Spike Lee.

Oscar 2019: Il vincitore

Molto preannunciato Mahershala Ali vince il premio. Nessuna grande sorpresa, ma molto meritato.

Francesco Fabrizi

25 febbraio 2019