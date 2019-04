Sette film sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche il reboot del supereroe demoniaco più iconico del grande schermo.

Film al cinema dall’11 aprile: i più attesi

Il film più atteso di questa settimana è sicuramente “Hellboy” di Neil Marshall con David Harbour e Milla Jovovich protagonisti. Dopo i due film diretti dal regista Premio Oscar Guillermo del Toro, questo nuovo reboot vede il supereroe demoniaco nelle vesti di detective del BPRD. Tra scontri con giganti in Inghilterra e la scoperta delle sue origini, Hellboy dovrà sconfiggere una volta per tutte la Regina di Sangue Nimue per difendere la Terra.

Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2018, “Cafarnao – Caos e miracoli” è la cruda testimonianza del degrado sociale in Libano a cui ha portato una forte negligenza politica. La storia viene raccontata attraverso gli occhi di un bambino che non accetta di vivere in un mondo crudele.

Tratto dall’omonima serie di romanzi scritti da Anna Todd, esce oggi nelle sale “After” diretto da Jenny Gage. Il film segue la romantica storia di Tessa Young e Hardin Scott. Lei una ragazza semplice e molto intelligente. Lui è l’esatto contrario. Inizialmente il loro rapporto è di profonda ostilità ma poi si trasforma in una turbolenta storia d’amore, che metterà alla prova la vita di entrambi.

Louis Garrel interpreta e dirige il film “L’uomo fedele” con Laetitia Casta e Lily-Rose Depp protagoniste. Dopo otto anni Abel e Marianne si incontrano casualmente ad un funerale e questo evento li riporta insieme. Peccato che la cosa scateni la gelosia del ragazzo di lei e di Eve, sorella del defunto da sempre innamorata di Abel.

Film al cinema dall’11 aprile: le altre uscite

“Oro verde – C’era una volta in Colombia” è ambientato nella Colombia tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, in un periodo in cui la richiesta di marijuana è in rapido aumento e molti agricoltori in breve tempo diventano dei veri e propri imprenditori.

“Dagli occhi dell’Amore” è un film diretto da Adelmo Togliani al suo primo lungometraggio. Questa pellicola porge la sua attenzione sullo sguardo alterato di una persona innamorata, la cui percezione è manipolata dalla miriade di sentimenti da cui viene scossa.

“Wonder Park” è un film d’animazione nato dalla collaborazione tra la Paramount Animation e Nickelodeon Movies. Un film che racconta della strana amicizia tra una bambina e degli animali di un parco divertimenti costruito come aveva immaginato lei.

Tomas Barile

11/04/2019