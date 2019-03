Titolo originale: L'Homme Fidèle

Regia di Louis Garrel

Cast: Lily-Rose Depp, Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel

Genere: Drammatico, colore

Durata: 75 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 11 aprile 2019

Abel e Marianne sono stati insieme e non si vedono da otto anni. Il loro incontro casuale al funerale di Paul, un amico comune nonché padre del figlio della donna, li riporta insieme. Peccato che la cosa scateni la gelosia del ragazzo e di Eve, sorella del defunto da sempre innamorata di Abel.

L'uomo fedele: un classico film francese con la coppia Garrel/Casta

L’attore francese Louis Garrel torna dietro la telecamera dopo il suo primo film del 2015 dal titolo "Les deux amis". Per l'occasione dirige un cast di gran classe che vede in prima fila sua moglie Laetitia Casta e la giovanissima Lily-Rose Depp, con una carriera in rapida ascesa. Il suo sguardo sull’amore è all’insegna dell’ironia e si avvale della collaborazione di Jean-Claude Carriére e Florence Seyvos alla sceneggiatura.

La storia raccontata rientra nei criteri del cinema d’oltralpe, da sempre attento ai sentimenti, che sono parte integrante della narrazione.

Un cast internazionale per una storia forte

Louis Garel è figlio d’arte: suo padre, Philippe Garrel, è stato l’ultimo testimone della Nouvelle Vague e ha moltissimi titoli all'attivo. Il regista del film “L’uomo fedele” ha interpretato il suo primo film a soli sei anni diretto dal padre. In seguito ha lavorato con i più grandi nomi internazionali compresi Bertolucci, il visionario Bertrand Bonello, Christophe Honoré, Maiwenn, Rebecca Zlotiowski.

Per “Les Amants réguliers”, Louis Garrel ha vinto il César come migliore promessa maschile. "L'uomo fedele" è distribuito nelle sale italiane da Europictures.