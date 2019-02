Oro verde – Birds of Passage (2018)

Titolo originale: Pájaros de verano

Regia: Cristina Gallego, Ciro Guerra

Cast: Natalia Reyes, Carmiña Martínez, José Acosta, Jhon Narváez, Greider Meza, José Vicente, Juan Bautista Martinez, Miguel Viera, Sergio Coen, Aslenis Márquez, José Naider, Yanker Díaz, Victor Montero, Joaquín Ramón, Jorge Lascarro, Germán Epieyu, Luisa Alfaro, Merija Uriana, Gabriel Mangones, Natalia Pinzón

Genere: Drammatico, colore

Durata: 125 minuti

Produzione: Colombia, Danimarca, 2018

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 24 aprile 2019

“Oro verde - Birds of Passage” è ambientato nella Colombia tra gli anni sessanta e gli anni ottanta, dove la richiesta di marijuana è in rapido aumento e molti agricoltori in breve tempo diventeranno dei veri e propri imprenditori. Il film segue le vicende di una famiglia indigena wayùu, composta da una matriarca Ursula, l’audace Raphayet e la bella Zaida. In poco tempo annebbiati dalla tanta ricchezza proveniente dalle loro piantagioni, cominceranno a costruire delle vere e proprie cattedrali nel deserto ma al tempo stesso la loro avidità e sete di potere metteranno a repentaglio le loro vite, la loro cultura e i loro riti.

Oro verde - Birds of Passage: prima di Narcos

“Oro verde - Birds of Passage” è un film diretto dai registi colombiani Ciro Guerra, autore nel 2015 del film “El abrazo de la serpiente” e Cristina Gallego, produttrice e al suo primo film da regista.

Questo film che si basa su fatti realmente accaduti si trasforma in un tesissimo thriller dove i protagonisti con le loro faide familiari e l'avidità perderanno totalmente l'umanità e la loro memoria individuale.

“Oro verde - Birds of Passage” è stato il film d’apertura della 50^ edizione della Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes nel 2018 e successivamente è stato inserito nella selezione di Miglior Film Straniero per la Colombia alla 91^ edizione dei Premi Oscar del 2019.

In Colombia il film è stato visto da circa 277.000 spettatori e arriverà in Italia distribuito da Academy Two.