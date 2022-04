Il mese di aprile si apre con sei nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 7 aprile: i più attesi

Presentato alla 78^ edizione del Festival del Cinema di Venezia esce oggi al cinema “La figlia oscura” opera prima dietro la macchina da presa dell’attrice Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman protagonista. In una solitaria località di mare Leda, docente universitaria, conosce Nina, una giovane madre. Le due donne diventeranno amiche e Leda si ritroverà a rivivere gli anni lontani della sua maternità vissuta non senza difficoltà.

Joaquin Phoenix torna sul grande schermo con il film drammatico diretto da Mike Mills “C’mon C’mon”. Johnny è un giornalista radiofonico completamente immerso in un progetto che lo porta a spostarsi in lungo e in largo negli Stati Uniti, con lo scopo di poter intervistare bambini di tutto il Paese su ciò che pensano del mondo e del futuro. Quando sua sorella gli chiede di occuparsi di suo figlio per prendersi cura del marito Johnny accetta. Presto si ritroverà a creare con il nipote un legame inaspettato e tenero che li cambierà entrambi nel profondo.

A due anni di distanza esce il secondo capitolo con il riccio blu più famoso del mondo videoludico. In “Sonic 2” tornerà il Dr. Eggman dal pianeta dei funghi con un nuovo alleato, Knuckles, in cerca di uno smeraldo con il potere di distruggere l’umanità. Sonic e il suo nuovo amico Tails, partiranno alla ricerca del potente cristallo prima che cada nelle mani sbagliate.

Film al cinema dal 7 aprile: le altre uscite

Per il suo terzo film da regista Emmanuel Carrère si ispira al celebre romanzo-inchiesta della giornalista Florence Aubenas “Tra due mondi” e vede Juliette Binoche come protagonista. La storia ambientata a Caen segue le vicende di Marianne una famosa scrittrice che s’imbatte in un romanzo di denuncia che approfondisce il tema del lavoro precario. Per trattare al meglio l’argomento, la donna decide di vestire i panni della precaria e inizierà a lavorare come addetta alle pulizie sui traghetti che solcano la Manica.

Fausto Brizzi porta sugli schermi “Bla Bla Baby” una commedia con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis protagonisti. Luca quarantacinquenne, si ritrova costretto a lavorare in un asilo nido aziendale. Tra urla, capricci e cambi di pannolini scorrono le giornate alla Green Light, e per il nostro Luca, alle prese per la prima volta con questo mondo, l’incapacità di decifrare i bisogni dei bambini diventa un vero e proprio incubo.

Un altro film italiano in uscita da oggi nelle sale è “Vetro” primo lungometraggio diretto da Domenico Croce. La protagonista è una ragazza chiusa da fin troppo tempo sola e smarrita nella propria stanza. Quando, osservando dalla finestra, si convince che nel palazzo di fronte una donna è tenuta prigioniera, inizia così il suo calvario psicologico tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di uscire.

Tomas Barile

07/04/2022