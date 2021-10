Johnny, Joaquin Phoenix, è un giornalista radiofonico dall'animo buono, che però ha difficoltà ad aprirsi agli altri. E' completamente immerso in un progetto che lo porta a spostarsi in lungo e in largo negli Stati Uniti, con lo scopo di poter intervistare bambini di tutto il Paese su ciò che pensano del mondo e del futuro. All'improvviso lo contatta sua sorella Viv, la donna si trova in piena emergenza, ha bisogno del suo aiuto: gli chiede di occuparsi di suo figlio Jesse, di otto anni, mentre lei si prende cura del padre del bambino, un uomo che soffre di disturbi mentali. Johnny accetta la richiesta, e si ritrova a creare con il nipote un legame inaspettato e tenero che li cambia entrambi nel profondo. Zio e nipote vivranno un’esperienza indimenticabile, tra Los Angeles, New York e New Orleans.

A due anni dall'eccezionale interpretazione in "Joker" di Todd Phillips, Joaquin Phoenix si cimenta in un film intimo sui rapporti personali, dando volto e anima a Johnny. Nei panni di Jesse il piccolo Woody Norman, che nonostante la tenera età ha un passato da modello e tanti ruoli all'attivo, in cinema e tv. Il suo esordio in un lungometraggio in "Edison - L'uomo che illuminò il mondo", in cui interpretava il figlio di Benedict Cumberbatch.