Vetro (2022)

Regia: Domenico Croce

Cast: Carolina Sala, Tommaso Ragno, Marouane Zotti

Genere: Thriller

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Universal Pictures, Vision Distribution

Data di uscita: 7 aprile 2022

Dal 26 marzo al 2 aprile sarà il Bif&st a presentare in anteprima al Teatro Petruzzelli il film “Vetro”, un thriller psicologico, è diretto da Domenico Croce, prodotto da Daniele Basilio e Silvio Maselli perFidelio e distribuito da Vision Distribution. Al cinema dal 7 aprile 2022.

L’opera prima di Domenico Croce (David di Donatello 2021 per il cortometraggio “Anne”), scritta da Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni (finalisti al Premio Solinas) ha per protagonisti Carolina Sala (“Fedeltà”, “La guerra è finita”, “Pezzi unici”), Tommaso Ragno (“Siccità”, “Tre piani”, “Il cattivo poeta”), e Marouane Zotti (“In memoria di me”, “May I Destroy You”).

«Vetro – dice il regista - è un racconto sulla capacità di restare aggrappati a se stessi quando gli affetti intorno scarseggiano. Per questo motivo ho deciso che il punto di vista migliore sarebbe stato quello della “forza interiore” della protagonista: come un personaggio invisibile a volte alleato, altre distratto, che osserva silenziosamente ogni suo movimento e spesso si mette in gioco per lei».

Girato nella capitale e più precisamente nei teatri di posa del Centro Sperimentale, con gli effetti speciali digitali di Edi e lo special make up di Andrea Leanza (entrambi premiati ai David di Donatello 2021), “Vetro” è una produzione Fidelio e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Del team creativo di Fidelio fanno parte anche i soci Valerio Mastandrea e la danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri.

Vetro : la trama

La protagonista (Carolina Sala) è una ragazza chiusa da fin troppo tempo sola e smarrita nella propria stanza. Unici suoi interlocutori e compagni di “vita: il suo cagnolino e suo padre, al quale è severamente entrare in camera. Quando, osservando dalla finestra, si convince che nel palazzo di fronte una donna è tenuta prigioniera, e inizia così il suo calvario psicologico tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di uscire. Durante la sua indagine conosce Dev, un ragazzo più grande con il quale inizia una relazione on-line, e che sarà suo complice nella ricerca della verità. Sarà davvero tenuta in ostaggio una donna all’altro capo del palazzo? Dietro un “Vetro" non tutto è come sembra.