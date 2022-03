Titolo originale: Sonic the Hedgehog 2

Regia: Jeff Fowler

Cast: Ben Schwartz, Tika Sumpter, Idris Elba, Jim Carrey, James Marsden, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, Colleen O'Shaughnessey

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 7 aprile 2022

"Sonic 2" ("Sonic the Hedgehog 2") è un film del 2022 diretto da Jeff Fowler. Il film è il sequel di "Sonic", basato sulla serie di videogiochi Sonic the Hedgehog.

Sonic 2: la trama

Il porcospino più coraggioso della storia del cinema torna sul grande schermo per una nuova avventura.

Sonic, dopo aver sconfitto e confinato il Dr. Robotnik sul pianeta dei funghi, è finalmente libero da responsabilità e può godersi il relax della casa in totale beatitudine, giacché Tom e Maddie sono andati fuori città.

Tuttavia, il Dr. Robotnik (ora detto Dr. Eggman) ritorna dal pianeta dei funghi con un nuovo alleato, Knuckles, in cerca di uno smeraldo con il potere di distruggere l'umanità. Ora, Sonic e il suo nuovo amico Tails, partono alla ricerca del potente cristallo prima che cada nelle mani sbagliate.

Diretto dai registi di "The Fast and the Furious" e “Deadpool", "SONIC 2" vede il ritorno di James Marsden, Ben Schwartz a dare la voce al nostro Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e attori del calibro di Jim Carrey e di Shemar Moore, Idris Elba come voce di Knuckles e Colleen O'Shaughnessey come voce di Tails.