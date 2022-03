Titolo originale: Ouistreham

Regia: Emmanuel Carrère

Cast: Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne, Emily Madeleine, Patricia Prieur, Evelyne Porée, Didier Pupin, Aude Ruyter, Louis-Do de Lencquesaing, Charline Bourgeois-Tacquet

Genere: Drammatico, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: Francia, 2021

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 7 aprile 2022

"Tra due mondi" è un film di genere drammatico del 2021, diretto da Emmanuel Carrere, con Juliette Binoche e Hélène Lambert. Distribuito in Italia da Teodora Film.

Tra due mondi: la trama

La storia si svolge a Caen, in Normandia. Marianne si è appena trasferita nella cittadina costiera a seguito della fine del suo matrimonio. Marianne Winckler (Juliette Binoche), è una famosa scrittrice che s’imbatte in un romanzo di denuncia - anche e soprattutto per poter superare il momento non facile che sta attraversando - che approfondisce il tema del lavoro precario. Per trattare al meglio l'argomento, la donna decide di vestire i panni della “precaria”, così inizia a lavorare come addetta alle pulizie sui traghetti che solcano la Manica.

La protagonista scopre purtroppo un mondo che supera di gran lunga il problema della precarietà. Le lavoratrici sono assunte con stipendi da fame in condizioni disumane e ritmi massacranti, per di più all’ombra di una società che le ignora completamente. Tuttavia, nonostante tutto, tra loro nasce una straordinaria complicità, umanità e sostegno reciproco, dei legami davvero significativi, come nel caso di Marianne e la coraggiosa Christèle (Hélène Lambert), madre single dal carattere di ferro. Nel tempo, però, la vera identità di Marianne verrà scoperta e tutto cambierà...

Ispirato al celebre romanzo-inchiesta della giornalista Florence Aubenas, "Tra due mondi" riesce ad offrire una prospettiva per nulla scontata sul tema del lavoro e del precariato, sui rapporti e sulle difficoltà del vivere costantemente in bilico tra la realtà e la finzione.