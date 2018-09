Con agosto ormai alle spalle il mese di settembre porta nelle nostre sale cinematografiche dieci nuovi film di genere diverso tra di loro, da film drammatici ma anche thriller, horror e due film d’animazione.

Film al cinema dal 6 settembre: a tutta adrenalina

Questa prima settimana di settembre porta nei nostri cinema il film “Ride”. Diretto da Jacopo Rondinelli, il film è stato scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente da Fabio Guglione e Fabio Resinaro, con Lorenzo Richelmy protagonista. La pellicola segue la storia di due riders acrobatici, i quali accettano una proposta di partecipare ad una gara di downhill, presto si renderanno conto che questa sarà per loro una vera e propria gara di sopravvivenza.

Esce oggi anche il film “Revenge”, un action/thriller diretto dall’esordiente Coralie Fargeat, con Matilda Anna Ingrid Lutz, nei panni di una ragazza, che violentata cerca vendetta. Il film mostra il modo di reagire di una donna ferita nel corpo e nell’anima, che prende tutta la forza che ha e la usa per vendicarsi, giocando al gatto e al topo con i suoi carnefici.

Film al cinema dal 6 settembre: la forza delle emozioni

Escono questa settimana quattro film molto diversi tra loro ma con figure femminili forti, in modi diversi, al centro delle vicende.

Dopo dieci anni dall’uscita del primo film, esce oggi nelle sale “Mamma Mia – Ci Risiamo!”, con Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Meryl Streep e Colin Firth protagonisti. In questo sequel/prequel ambientato sempre sull’isola greca di Kalokairi, Donna ricostruisce la propria gioventù tramite una serie di flashback per capire chi sia il vero padre di Sophie.

“La ragazza dei tulipani” è un film drammatico, sentimentale diretto da Justin Chadwick, con Alicia Vikander e Dane DeHaan protagonisti. Le vicende si svolgono ad Amsteram nel 1636, durante la febbre dei tulipani. Al centro della narrazione vi è la storia di Sophia, un’orfana cresciuta dalle suore che un giorno viene presa in sposa da un ricco mercante molto più vecchio di lei. La trama si complica quando lei comincia una relazione amorosa con il pittore incaricato di ritrarre la coppia.

“Le Fidèle“, è un noir, ambientato in una Bruxelles dei primi anni ’90, diretto dal regista belga Michaël R. Roskam. Al centro della trama troviamo due amanti che lotteranno con tutte le loro forze per superare le avversità che la vita gli pone davanti. È un film che parla dell’amore, quello appassionato, incondizionato e travolgente che deve e vuole far sognare.

“Solo una vita“, è un film musicale italiano che vede come protagonista e regista del lungometraggio Salvo Campisano. Il film segue le vicende di Elvira, una cantautrice e chitarrista che andando ad abitare in una casa di campagna dell’entroterra siciliano, scoprirà che la mansarda del suo appartamento è abitata da un uomo anch’esso musicista che si è rinchiuso in questa stanza per sfuggire alla vita sociale a causa di un trauma personale. Una volta superata la timidezza iniziale i due tenteranno insieme di riparare a suon di note le ferite del loro cuore.

Film al cinema dal 6 settembre: orizzonti oscuri

Sono in uscita da oggi al cinema anche due film per tutti gli amanti della suspense e dell’orrore.

“Dark Crimes“, è un thriller del regista greco Alexandros Avranas con un insolito e inaspettato Jim Carrey. Il film prende spunto da un articolo uscito sulla rivistal New Yorker dove veniva raccontato un assurdo caso processuale realmente accaduto in Polonia nei primi anni del nuovo millennio.

“Slender Man” invece è un film horror diretto da Sylvain White, che segue le vicende di un inquietante personaggio, creato sul web, alto più di due metri con una faccia bianca senza occhi né naso e senza orecchie. Alcuni malcapitati verranno catturati, altri li farà impazzire.

Film al cinema dal 6 settembre: i film d’animazione

In uscita oggi nelle sale due film d’animazione provenienti da due paesi molto distanti tra loro.

“Monkey King: Hero Is Back“, è una pellicola d’animazione cinese, diretta dal regista Xiao Peng Tian. Il film è incentrato sulle avventure di un bambino che salva il Re Scimmia e lo aiuta a combattere la malvagità di un gruppo di mostri.

Dagli Stati Uniti arriva “Teen Titans Go! – Il film“, la trasposizione cinematografica della fortunata seria animata “Teen Titans Go!” che a sua volta è basata sull’omonima serie a fumetti della DC Comics. Il film segue le vicende di Robin, intenzionato ad avere un film tutto suo. Insieme al suo gruppo di giovani compagni si dirigerà verso la città di Tinsel Town per farsi notare dal miglior regista di Hollywood.

Tomas Barile

06/09/2018