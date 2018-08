Regia: Michaël R. Roskam

Cast: Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Jean-Benoît Ugeux, Eric de Staercke, Nabil Missoumi, Thomas Coumans, Nathalie Van Tongelen, Fabien Magry, Sam Louwyck, Stefaan Degand, Kerem Can, Serge Riaboukine

Genere: Noir, colore

Durata: 120 minuti

Produzione: Belgio, Paesi Bassi, Francia, 2017

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 6 settembre 2018

"Le Fidèle" è un noir, ambientato in una Bruxelles dei primi anni '90, diretto dal regista belga Michaël R. Roskam che nel 2012 ha ricevuto la nomination agli oscar per il Miglio FilmSstraniero con la pellicola intitolata "Bullhead - La vincente ascesa di Jacky". Il lungometraggi rappresenta il cinema belga ai premi Oscar 2018 nella categoria Miglior Film in lingua straniera.

Le Fidèle: il trionfo dell'amore

Quando Gino (Matthias Schoenaerts) incontra Bénédicte detta, anche, Bibi (Adèle Exarchopoulos), tra i due è subito amore a prima vista. "Le Fidèle" è un film che parla dell'amore, quello appassionato, incondizionato e travolgente che deve e vuole far sognare.

La trama di questo Noir segue le vicende sentimentali di questi due giovani amanti. Bénédicte è apparentemente una ragazza molto semplice, che lavora nell'azienda della sua famiglia e adora le auto da corsa. Bibi, però, ha una passione molto inusuale per una donna ma allo stesso tempo per un uomo molto intrigante.

Gino, invece, è quel genere di ragazzo che possiamo definire normale, sveglio e fisicamente attraente, ma, come in tutte le storie, la normalità è quasi sempre solo apparenza. Infatti, Gino dietro il suo aspetto apparentemente innocuo, cela un terribile segreto, uno dei quei segreti che possono mettere in pericolo sia la sua vita sia quella delle persone a lui care.

I due amanti lotteranno con tutte le loro forze per superare le avversità che la vita gli pone davanti, combatteranno contro tutto e tutti anche contro la ragione stessa per poter restare fedeli al loro amore.