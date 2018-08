Titolo originale: Dark Crimes

Regia: Alexandros Avranas

Cast: Jim Carrey, Robert Wieckiewicz, Agata Kulesza, Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Kati Outinen, Vlad Ivanov, Piotr Glowacki, Anna Polony, Zbigniew Zamachowski

Genere Thriller, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: USA, Polonia, Gran Bretagna 2016

Distribuzione: 102 Distribution

Data di uscita: 6 settembre 2018

"Dark Crimes" è un thriller del regista greco Alexandros Avranas con protagonista il grande attore comico Jim Carry. Il film è distribuito dalla 102 Distribution ed è nelle sale italiane dal 6 settembre 2018.

"Dark Crimes" è una co-produzione polacca- statunitense, ricca di attori delle più diverse nazionalità e prende spunto da un articolo del New Yorker che racconta un assurdo caso processuale realmente accaduto in Polonia nei primi anni del nuovo millennio.

Dark Crimes: un noir disperato tratto da un incredibile caso di cronaca polacca

Jim Carry veste i panni di Tadek è "l'ultimo poliziotto onesto della Polonia" che vuole concludere la propria carriera con un ultimo successo. Per questo motivo Tadek inizia ad indagare su incredibile un caso ancora irrisolto avvenuto alcuni anni prima.

La vicenda su cui indaga riguarda un brutale omicidio in cui ha perso la vita un uomo di nome The Cage, un abituale frequentatore di un club BDSM. Mentre sta indagando il poliziotto si rende conto che tra i frequentatori abituali del club c'è anche uno scrittore di nome Kozlow, il quale anni prima aveva scritto un romanzo, che non a caso, raccontava di un omicidio pressoché identico a quello su cui indaga Tadek. Partendo proprio dal testo letterario, il detective inizia a cercare notizia sia sullo scrittore che sulla sua compagna Kasia, la quale aveva avuto in passato una relazione amorosa con The Cage.

L'indagine però è mal vista sia dai superiori di Tadek, che preferirebbero se ne andasse in fretta in pensione, sia dalla sua glaciale famiglia, preoccupata che la risoluzione di questa indagine diventi per il poliziotto una vera e propria ossessione.

La situazione si complica ulteriormente quando lo scrittore Kozlow accusa Tadek di perseguitarlo, alzando così la posta in gioco della sfida e facendone una questione personale.