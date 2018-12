Primo appuntamento di questo mese di dicembre con otto nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche l’ultimo film di Nanni Moretti.

Film al cinema dal 6 dicembre: i film più attesi

Questa settimana esce nei cinema “Il Castello di Vetro”, con Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson protagonisti. Questo film è basato sull’autobiografia scritta dalla famosa giornalista Jeanette Walls, dove viene ripercorsa l’infanzia di questa e il suo rapporto con una madre distante e un padre con problemi di alcolismo.

Un altro film biografico in uscita oggi nelle sale è “Colette”, con Keira Knightley protagonista nelle vesti della famosa scrittrice francese, una delle figure più importanti della prima metà del XX secolo. Una donna anticonformista e coraggiosa, la cui vita avventurosa e romanzesca ha affascinato generazioni intere.

Torna sul grande schermo con un documentario uno dei registi più popolari d’Italia, Nanni Moretti. Con “Santiago, Italia“, il regista trentino racconta il ruolo svolto dall’ambasciata italiana a Santiago, passata alla storia per aver dato rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet.

Film al cinema dal 6 dicembre: Made in USA

Due film molto diversi tra loro provenienti dagli Stati Uniti sono in uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche.

Da una parte troviamo “Alpha – Un’amicizia forte come la vita“, che ci riporterà indietro nella storia, mostrando come e cosa l’essere umano poteva fare per sopravvivere. Il film narra e vicende di un gruppo di uomini che si trovano ad affrontare una prova davvero molto difficile: l’era glaciale.

Dall’altra parte troviamo il documentario “Sulle sue spalle“, diretto dalla regista Alexandria Bombach, che riporta il drammatico racconto di Nadia Murad e della violenza dei miliziani dell’Isis nei confronti della comunità yazida.

Film al cinema dal 6 dicembre: gli altri film

Altri tre film provenienti da tre paesi diversi sono in uscita questa settimana nei nostri cinema.

“La prima pietra“, è un film italiano diretto da Rolando Ravello con Kasia Smutniak e Corrado Guzzanti protagonisti. Ambientato in una scuola elementare, il preside di questo istituto è chiamato a risolvere una spinosa questione che si è venuta a creare tra i genitori di alcuni dei suoi alunni e il corpo insegnanti. Una storia apparentemente semplice che però non lo è affatto.

Campione di incassi in Spagna, esce oggi nelle nostre sale “Non ci resta che vincere“, una pellicola co-scritta e diretta da Javier Fesser, dove lo sport è il tema centrale della narrazione. Il film segue le vicende di un allenatore di una delle migliori squadre del campionato di basket che dopo aver perso la testa e arrestato per guida in stato di ebbrezza, viene condannato ad una pena d’interesse generale: allenare una nuova, piccola squadra.

“La casa delle bambole – Ghostland“, è un film horror diretto da Pascal Laugier. Il film segue le vicende di una madre con due figlie che si trasferiscono in una villa ereditata dalla zia materna. Lì appena arrivati subiscono una misteriosa aggressione. A questo punto c’è un salto temporale dove una delle figlie diventata una scrittrice di successo viene richiamata da sua sorella in quella casa dove tutto è iniziato. Ma questo viaggio forse è solo una fantasia e il peggio ancora deve arrivare.

Tomas Barile

6/12/2018