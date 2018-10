Titolo originale: Incident in a Ghostland

Regia: Pascal Laugier

Cast: Crystal Reed, Taylor Hickson, Rob Archer, Emilia Jones, Adam Hurtig, Anastasia Phillips, Mylene Farmer

Genere: Horror, colore

Produzione: Francia, Canada, 2018

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 6 dicembre 2018

Pascal Laugier ("Saint Ange", "Martyrs", "I bambini di Cold Rock") torna a lavorare sulla lunga distanza, confezionando "La casa delle bambole - Ghostland". Una strada, quella battuta dagli ultimi titoli del genere, che non cerca più il sensazionalismo o lo jump scare più trito, ma che piuttosto cerca di indagare i lati più oscuri dell'animo, dove il magma e le pulsioni più nere ribollono.

La casa delle bambole - Ghostland: il trauma che riaffiora

Come nelle migliori tradizione dell'horror, tutto inizia con il ritorno. Pauline, madre premurosa e le due figlie adolescenti, Beth e Vera, si trasferiscono in una vecchia villa, ereditata da poco tempo, inzeppata di vecchi cimeli e bambole antiche. Hanno personalità complesse e dissonanti: da un lato la fragile e riservata Beth, rinchiusa in un circolo quasi autistico di pochi interessi - tra cui storie dell'orrore e racconti di Lovecraft; dall'altra Vera, ragazzina particolarmente irascibile.

L'evento traumatico giunge relativamente veloce, distrugge e distorce la vita delle tre: durante la notte, due intrusi fanno irruzione in casa e prendono in ostaggio le due ragazzine. Una volta superato, l'alone dell'abuso e della paranoia continuerà a incombere sulle protagoniste, a gravare sulla loro psiche: mentre Beth sublima lo shock e supera l'evento diventando una scrittrice di successo, Vera cade in circolo di ansie e distruzione emotiva. Proprio sedici più tardi, Beth riceve una telefonata dalla sorella. I toni sono concitati e drammatici: le chiede aiuto, l'incubo pare non essere terminato. In un gioco continuo di slittamento tra reale e finzione, tra fantastico e effettivo, le due si ritroveranno a fare conti con il rimosso, con l'oscuro che prende forma proprio sotto i loro occhi.