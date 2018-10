Il Castello di Vetro (2018)

Titolo originale: The Glass Castle

Regia: Destin Daniel Cretton

Cast: Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson, Sarah Snook, Max Greenfield, Iain Armitage

Genere: Biografico, colore

Durata: 127 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 6 dicembre 2018

"Il Castello di Vetro" è un film biografico di Destin Daniel Cretton con Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson. La pellicola è l'adattamento di "The Glass Castle: A Memoir", l'autobiografia della famosa giornalista Jeanette Walls. Il film ha incassato circa 17,2 milioni di dollari nelle prime 8 settimane di programmazione e 4,9 milioni di dollari nel primo weekend.

Il Castello di Vetro: la trama

Il film è il racconto dell'infanzia travagliata di Jeanette Walls (Brie Larson), seconda di quattro fratelli. Sua madre (Naomi Watts) non le dedica le attenzioni che meriterebbe, molto più interessata a trovare nuovi soggetti da dipingere. Il padre, Rex Walls, (Woody Harrelson) compensa la freddezza della moglie con la sua amorevolezza, ma ha problemi di alcolismo.

Egli trascorre il tempo, quando non è ubriaco, a pianificare sempre nuove strategie di guadagno; Rex sogna di costruire, un giorno, un "castello di vetro" per le sue bambine, castello che diventerà presto il simbolo dei suoi fallimenti. Le sue figlie non hanno più bisogno di ulteriori promesse infrante. Sono costrette, con i loro fratelli, a una vita itinerante, attraverso la costa occidentale degli Stati Uniti.

Brie Larson torna a lavorare con il regista Destin Daniel Cretton, con il quale aveva già collaborato per Short Term 12 nel 2013. La giornalista Jeanette Walls si è dimostrata entusiasta delle scelte del cast, soprattutto riguardo la sua interprete, contemporaneamente forte e vulnerabile, e Woody Harrelson nel quale la Walls dice di aver rivisto la perfetta essenza di suo padre.