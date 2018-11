Non ci resta che vincere (2018)

Titolo originale: Campeones

Regia: Javier Fesser

Cast: Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo, José de Luna, Sergio Olmo, Gloria Ramos, Jesus Vidal, Fran Fuentes, Alberto Nieto Ferrandez, Jesus Lago, Roberto Chincilla, Stefan Lopez, Luisa Gavasa, Luis Bermejo

Cast: Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo, José de Luna, Sergio Olmo, Gloria Ramos, Jesus Vidal, Fran Fuentes, Alberto Nieto Ferrandez, Jesus Lago, Roberto Chincilla, Stefan Lopez, Luisa Gavasa, Luis Bermejo Genere: Commedia, colore

Durata: 124 minuti

Produzione: Spagna, 2018

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 6 dicembre 2018

Campione di incassi in Spagna, dove ha sbancato il box office con cifre vertiginose, "Campeones" è una pellicola co-scritta e diretta da Javier Fesser. Il regista iberico, sei volte vincitore dei prestigiosi premi Goya ("Camino", "El milagro de P. Tinto") in madrepatria cambia nuovamente registro stilistico: dopo prove dal tono surrealista e un film di animazione ("Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo Sguercio"), Fesser firma una commedia dai temi delicati, piena di umanità.

Non ci resta che vincere: rivincita e diversità

Con "Non ci resta che vincere" lo sport torna nuovamente al centro di una narrazione cinematografica, ancora una volta rivela la propria natura, il pregio di essere collante sociale per gli individui. È anche terreno di rivalsa e di grandi emozioni, Marco (Javier Gutiérrez) - il protagonista - lo sa bene: al centro di una grave crisi emotiva e professionale, l'uomo, allenatore di una delle migliori squadre di basket del campionato spagnolo, fatica a tenere in ordine la propria vita. Il momento di rottura arriva quando finisce per azzuffarsi con un altro allenatore - gesto per cui perde il lavoro e cade in una spirale autodistruttiva. Una sera decide di alzare il gomito; brillo, si mette alla guida, viene sorpreso. L'uomo viene condannato ad una pena d'interesse generale: allenare una nuova, piccola squadra.

Quella che in prima battuta poteva sembrare una punizione si rivela per l'uomo una lezione di vita: la strada è composta da un gruppo di giovani con deficit mentali. Nasce così un legame affiatato, una tenera storia sulla valorizzazione della diversità e dell'Altro - rapporto spesso minato da pregiudizi e incomprensioni.